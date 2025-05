DIRETTA MONOPOLI GIANA ERMINIO (RISULTATO FINALE 1-3): LA CHIUDE STUCKLER

L’ultimo aggiornamento della diretta Monopoli Giana Erminio racconta gli ultimi minuti di festa degli ospiti che riescono anche ad arrotondare il punteggio. Al 77′, infatti, è la Giana Erminio a trova il tris con Stuckler che raccoglie un cross di Alborghetti dalla destra e si gira in area di rigore superando Vitale con il destro.

All’83’ a provarci è il Monopoli con Falzerano che prova a mettersi in proprio ma la sua conclusone è imprecisa e termina fuori dai pali. Gli ultimi minuti sono di totale gestione degli ospiti che portano a casa il risultato e si qualificano al prossimo turno sognando la Serie B. (Agg. di Andrea Marino)

MONOPOLI GIANA ERMINIO (RISULTATO LIVE 1-2): OSPITI IN GESTIONE

L’uomo in meno e i due gol subiti in meno di dieci minuti hanno mandato al tappeto i padroni di casa del Monopoli che non sembrano in grado di rispondere e dovrebbero comunque trovare tre reti senza subirne per superare il turno.

In questa fase di partita è domino degli ospiti che stanno gestendo il pallone di fronte ad un Monopoli con il morale sotto le scarpe ed in grande difficoltà. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA MONOPOLI GIANA ERMINIO (RISULTATO LIVE 1-2): TIRELLI E MAROTTA LA RIBALTANO

Dopo il rigore annullato dal VAR, continua la diretta Monopoli Giana Erminio ed arriva un altro colpo di scena. Al 58′, infatti, Tirelli si fa trovare solo in area di rigore e gira in rete con un colpo di testa un cross perfetto di Nichetti dalla destra.

Il vantaggio chiama Chiappella ad essere prutente e togliere l’ammonito Scaringi in favore di Colombara. I cambi li fa anche il Monopoli che inserisce Greco e Cristallo al posto di Bulevardi e Valenti per provare a risollevare il morale dopo aver subito il pareggio. Al 65′, però, segna ancora la Giana Erminio con Marotta che calcia forte con il destro da fuori area e supera Vitale. (Agg. di Andrea Marino)

MONOPOLI GIANA ERMINIO (RISULTATO LIVE 1-0): VANTAGGIO DEI PADRONI DI CASA

Lo 0 a 0 e l’uomo in meno maturati dopo il primo tempo mettono in grande difficoltà il Monopoli che deve rimontare due reti per passare il turno contro una Giana Erminio composta e pericolosa in contropiede. L’inizio è subito in favore del Monopoli che è sbilanciato in fase offensiva per provare a trovare un gol il prima possibile. Al 49′ l’arbitro indica il dischetto per una trattenuta di Scaringi ai danni di Grandolfo.

Dopo un consulto VAR, sul dischetto si presenta Bruschi che incrocia e supera Mangiapoco che aveva intuito la direzione del tiro. Il vantaggio galvanizza i padroni di casa che continuano ad attaccare. Al 54′ è ancora calcio di rigore ma questa volta in favore della Giana Erminio con Viteritti che sgambetta Tirelli ma il VAR richiama Grasso che annulla tutto(Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA MONOPOLI GIANA ERMINIO (RISULTATO LIVE 0-0): PUGLIESI IN DIECI UOMINI

L’ultimo aggiornamento del primo tempo della diretta Monopoli Giana Erminio vede i padroni di casa rischiare tantissimo al 36′. L’occasione capita sui piedi di Stuckler che raccoglie un clamoroso errore nel retropassaggio di Pace ma non riesce a trasformarlo in rete.

Al 43′ è brutto l’errore di Bizzotto che entra totalmente in ritardo a metà campo su Stuckler e incassa il secondo giallo lasciando in dieci uomini i suoi. I minuti da recuperare prima della fine del primo tempo sono due e Vitale si supera salvando sulla linea per due volte una conclusione Caferri. (Agg. di Andrea Marino)

MONOPOLI GIANA ERMINIO (RISULTATO LIVE 0-0): GRANDOLFO AD UN PASSO DAL GOL

A gestire il ritmo del match è il Monopoli che continua a premere sull’acceleratore in cerca di un vantaggio che continua a non arrivare. Al 23′ è ancora enorme l’occasione per i padroni di casa che sfiorano il vantaggio con un tentativo in rovesciata di Grandolfo che non trova la porta per pochi centimetri dopo un’altra uscita sbagliata di Mangiapoco.

La pressione dei padroni di casa inizia a mettere in difficoltà la difesa ospite che rischia un grosso errore al 25′ con Ferri che non si intende con il suo portiere ed è costretto a mandare il pallone in corner. Alla mezz’ora ci prova anche Tirelli che ha il tempo di sistemarsi il pallone ma calcia alto. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA MONOPOLI GIANA ERMINIO (RISULTATO LIVE 0-0): BIZZOTTO AMMONITO

Continua la diretta Monopoli Giana Erminio e lo fa dopo un’inizio scoppiettante da parte dei padroni di casa che hanno sfiorato il vantaggio in due occasioni. La partita continua con un alto ritmo che porta anche alla prima ammonizione del match al 14′ per Bizzotto che interviene in ritardo su Stuckler.

Dopo i primi 15′ minuti di gioco, continua l’assalto dei padroni di casa che si trovano a calciare diversi calci d’angolo senza però riuscire a superare la difesa ospite. (Agg. di Andrea Marino)

MONOPOLI GIANA ERMINIO (RISULTATO LIVE 0-0): FERRI SALVA GLI OSPITI

Inizia il match con i padroni di casa che dovranno recuperare il 3 a 1 subito a Gorgonzola. L’inizio è subito promettente per i padroni di casa che ci provano subito con Bulevardi. Il numero 10 ci prova con un destro da fuori area ma trova la sicura parata di Mangiapoco che non si fa sorprendere.

Al terzo è ancora il Monopoli a sfiorare il vantaggio con Pace che calcia al volo a porta vuota dopo un’uscita sbagliata di Mangiapoco ma il pallone viene salvato sulla linea da Ferri che si supera.(Agg. di Andrea Marino)

Diretta Monopoli Giana Erminio (risultato 0-0): si comincia!

Passiamo adesso all’angolo delle statistiche per la diretta di Monopoli Giana Erminio, match di playoff tra due squadre molto simili ma che nonostante giochino con la stessa filosofia di pensiero riescono comunque a essere diverse. Partiamo dai pugliesi, squadra che si posiziona abbastanza bassa a 24 metri dalla porta per puntare su una solidità difensiva che anche nella post season riesce a essere determinante con solo 0,7 reti subite. Questo però non significa che la squadra si affidi ai contropiedi, abbiamo infatti il 21% di gol che arrivano da azioni che contengono almeno dieci passaggi prima del tiro in porta.

Basterà contro la Giana Erminio che invece sorprende in positivo in questa fase della stagione passando dall’1,4 di media per reti subite allo 0,9. L’attacco rimane sostanzialmente invariato a 1,2. Attenzione però che la partita potrebbe essere risolta su calcio piazzato perché entrambe le squadre battono almeno 5 angoli in questi playoff, un numero che può suggerire anche reti che arrivano dal reparto difensivo. Andrà cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Monopoli Giana Erminio, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Monopoli Giana Erminio streaming video, dove vedere la partita

Per seguire la diretta Monopoli Giana Erminio i tifosi e tutti gli utenti interessati dovranno essere in possesso di un abbonamento a Sky Sport che dalle 20.00 metterà in onda la partita sui canali Sky Sport Calcio, attraverso la Diretta Gol, e Sky Sport (canale 254) o con lo streaming su SkyGo o NowTv.

Monopoli Giana Erminio, lombardi ad un passo dai quarti di finale

Allo Stadio Vito Simone Veneziani si terrà la diretta Monopoli Giana Erminio valida per la partita di ritorno degli ottavi di finale dei playoff promozione di Serie C che stanno regalando risultati inaspettati con vittorie importanti per le squadre sulla carta meno favorite, lo stesso è successo nella partita d’andata dove i pugliesi, arrivati terzi e quindi alla loro prima partita nei playoff, sono stati sconfitti 3-1 in trasferta sul campo dei biancazzurri.

La squadra lombarda ha ora un importante vantaggio che non in molti si aspettavano avendo dovuto partecipare sia al primo che al secondo turno dei playoff dove hanno eliminato prima la Virtus Verona e poi il Renate.

Monopoli Giana Erminio, probabili formazioni

Diverso l’approccio che i due tecnici avranno per la diretta Monopoli Giana Erminio, infatti Andrea Chiappella non cambierà niente dagli undici che hanno vinto la partita d’andata mentre Alberto Colombo potrebbe fare qualche cambio, per l’espulsione di Miceli o per il risultato non convincente, il 3-5-2 dei biancazzurri quindi avrà Mangiapoco in porta, Previtali, Scaringi e Alborghetti in difesa, Caferri, Lamesta, Nichetti, Pinto e De Maria a centrocampo, Tirelli e Stuckler in attacco. I pugliesi invece manterranno il 5-3-2 con Vitale, Valenti, Viteritti, Contessa, Bizzotto e De Risio i difensori, Falzerano, Battocchio e Calvano i centrocampisti, Grandolfo e Bruschi gli attaccanti.

Diretta Monopoli Giana Erminio, quote e pronostico finale

Secondo i bookmakers come Sisal per la diretta Monopoli Giana Erminio c’è una squadra nettamente favorita per la vittoria finale ma non per forza per il passaggio del turno, quella pugliese che pur essendo in un girone diverso ha saputo dimostrare di essere una formazione migliore e più costante. Il trionfo dei biancoverdi è quindi fissato a 2.15 mentre la vittoria biancazzurra è ritenuta più difficile e per questo pagata 3.20, c’è infine il pareggio la cui quota è pari a 3.00, il passaggio del turno però alla fine dovrebbe essere della squadra lombarda che supererebbe l’ennesimo turno.