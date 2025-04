DIRETTA MONOPOLI GIUGLIANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso alla diretta di Monopoli Giugliano con i numeri alla mano: Il Monopoli ha una media gol realizzati per partita inferiore (1 contro 1.5), ma riesce a subire meno reti rispetto al Giugliano (0.7 contro 1.53). Questo si riflette anche nei clean sheet, con il Monopoli che ha mantenuto la porta inviolata in 14 occasioni contro le 7 del Giugliano. Dal punto di vista dei risultati, il Monopoli ha ottenuto più vittorie (42.42% contro 37.5%), e ha numeri inferiori anche in termini di cartellini: 78 totali di cui 72 gialli, contro i 101 del Giugliano, che ne ha ricevuti 97 solo gialli. La media ammonizioni del Monopoli è di 2.18 a partita, mentre quella del Giugliano sale a 3.03, con anche una frequenza leggermente più alta di espulsioni (0.18 rossi a gara contro 0.12).

Per quanto riguarda l’andamento delle partite, il Giugliano è coinvolto più spesso in match con Over 1.5 (75% contro il 45.45% del Monopoli) e Over 2.5 (59.38% contro 24.24%), nonché in gare dove segnano entrambe le squadre (65.62% contro 39.39%). Questo suggerisce che la formazione campana gioca partite più vivaci, ma meno equilibrate. Anche nei primi tempi il Giugliano mostra maggiore vivacità: 84.38% di partite con almeno un gol nel primo tempo contro il 51.52% del Monopoli, e 40.62% di Over 1.5 contro 12.12%. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MONOPOLI GIUGLIANO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Al fine di poter seguire la diretta Monopoli Giugliano senza problemi è obbligatorio aver sottoscritto un regolare abbonamento al pacchetto sport di Sky. Una volta fatto questo, allora sarà possibile utilizzare l’app di Sky Go per vedere l’incontro in streaming.

OSPITI ANCORA DA CONFERMARE

In campo sabato 19 aprile 2025 alle ore 18:30 per la diretta Monopoli Giugliano. Presso lo Stadio Vito Simone Veneziani va in scena una sfida tra due compagini che potrebbero affrontarsi poi anche durante i playoff al termine della stagione regolare. I padroni di casa sono ormai certi di continuare a giocare una volta concluso il campionato essendo adesso in quarta posizione con i loro cinquantaquattro punti nel girone C, al pari del Crotone che sta davanti. L’obiettivo, nonostante la sconfitta rimediata recentemente contro la capolista Avellino, sarebbe quello di provare a qualificarsi direttamente per gli ottavi di finale, scalzando i Pitagorici.

Il Giugliano è invece al nono posto con i suoi quarantatre punti ed ha dunque bisogno di non farsi scavalcare dalle inseguitrici. I campani avrebbero sì modo di raggiungere Benevento e Potenza scavalcando l’AZ Picerno ma devono anche guardarsi le spalle dal ritorno del Trapani e della Cavese, lontani appena cinque lunghezze e quindi ancora in corsa per prendersi il posto dei gialloblu, oltre a quello della Juventus Next Gen che sta appena dietro alla squadra di mister Bertotto.

MONOPOLI GIUGLIANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ci aspettiamo qualche modifica rispetto al 3-5-2 con Vitale, Bizzotto, Miceli, Viteritti, Valenti, Falzerano, De Risio, Scipioni, Pace, Pellegrini e Grandolfo impiegato da mister Colombo per i padroni di casa nelle probabili formazioni della diretta Monopoli Giugliano dopo il KO rimediato nel turno precedente. Chi potrebbe invece riproporre dall’inizio il 4-2-3-1 con Russo, Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale, Vallarelli, Celeghin, Peluso, Balde, Nepi e Del Sole è il tecnico Bertotto, che non dovrebbe effettuare cambiamenti rispetto a quanto ammirato nel successo dello scorso weekend.

MONOPOLI GIUGLIANO, LE QUOTE

I numeri parlano chiaro nell’indicare i padroni di casa come favoriti per la diretta Monopoli Giugliano se analizziamo le quote proposte dai bookmakers. L’esito finale del match dovrebbe essere appannaggio dei pugliesi almeno secondo quanto offerto da ZonaGioco.it che fissa il segno 1 a 1.81. Il pareggio è la seconda alternativa più probabile per l’agenzia di scommesse che paga l’x a 3.00 mentre i campani avrebbero poche chances di portare a casa i tre punti in palio se pensiamo che il 2 è infine quotato a 4.20.