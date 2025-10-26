Diretta Monopoli Giugliano, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Veneziani per l'undicesima giornata di Serie C 2025/2026 girone C.

DIRETTA MONOPOLI GIUGLIANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, pochissimi istanti e sarà finalmente diretta di Monopoli Giugliano, ma prima di immergerci in questa sfida, cerchiamo di capire chi tra le due squadre avrà le maggiori probabilità di portare a casa il risultato. Il Monopoli è tra le squadre più dinamiche del girone: 11,0 km percorsi medi per giocatore, 1,8 xG, e 14 recuperi palla nella metà campo offensiva. Il 63% delle azioni pericolose nasce da cross o traversoni laterali, dove la squadra pugliese cerca superiorità numerica.

Il Giugliano è più posizionale ma estremamente efficace: 55% di possesso medio, 1,6 xG, 1,3 xA, e un dato importante sull’efficienza sotto porta: 33% dei tiri nello specchio trasformati in gol. Il Monopoli tende a segnare nei primi minuti (38% dei gol entro il 25’), mentre il Giugliano cresce nella ripresa (44% delle reti dopo il 65’). Sul piano disciplinare, match potenzialmente acceso: 3,1 ammonizioni per i biancoverdi, 2,6 per i campani, che però vincono più duelli difensivi (55% contro 49%). Adesso via al commento live della diretta di Monopoli Giugliano, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MONOPOLI GIUGLIANO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sintonizza la tua televisione sul canale Sky Sport 254 se vuoi vedere la diretta Monopoli Giugliano. Soltanto chi è abbonato a Sky oppure a Now Tv potrà infatti seguire la partita senza perderne un istante anche in modalità streaming usando l’applicazione o il sito web.

L’OBIETTIVO E’ FARE IL BIS

E’ previsto per domenica 26 ottobre 2025 alle ore 17:30 il calcio d’inizio della diretta Monopoli Giugliano. Presso lo Stadio Vito Simone Veneziani si stanno per scontrare due formazioni del girone C che sono reduci da un successo guadagnato nello scorso turno del campionato di Serie C 2025/2026.

I padroni di casa sono stati capaci di imporsi di misura per 1 a 0 in trasferta contro il Crotone grazie alla rete messa a segno da Scipioni nella prima parte del secondo tempo. I pugliesi hanno resistito mantenendosi in vantaggio e si sono quindi portati in ottava posizione con i loro quindici punti sin qui totalizzati.

I campani hanno invece interrotto la serie di partite senza vittorie superando il Latina anche loro per 1 a 0 e sempre lontano dalle mura amiche. I nerazzurri non sono stati in grado di rimontare il gol firmato in apertura di gara da Ibourahima Baldé lasciando trionfare i gialloblu che desiderano ripetersi immediatamente.

I Tigrotti si piazzano al momento in sedicesima posizione con nove punti, al pari dell’AZ Picerno che si trova però alle loro spalle. La zona playout potrebbe comunque essere abbandonata per rientrare invece subito in quella valida per i playoff tenendo ben presente che la graduatoria risulta essere ancora parecchio corta.

DIRETTA MONOPOLI GIUGLIANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Monopoli Giugliano: 3-5-2 di partenza con Piana portiere titolare, Ronco, Bizzotto e Piccinini in difesa, Viteritti, Falzerano, Battocchio, Scipioni e Oyewale a centrocampo, Fall e Tirelli in attacco per mister Colombo ed i suoi padroni di casa. Stesso modulo 3-5-2 pure per gli ospiti con Russo fra i pali, Del Fabro, Caldore e Laezza sulla linea arretrata, D’Avino, Zammarini, Peluso, De Rosa e Vaglica nel mezzo, Baldé e Nepi come coppia offensiva.

DIRETTA MONOPOLI GIUGLIANO, LE QUOTE

Le quote fornite dai bookmakerse per l’esito finale della diretta Monopoli Giugliano ci fanno capire che i padroni di casa partono da una posizione di vantaggio in vista dei tre punti che ci sono in palio. Il successo dei pugliesi non viene quotato oltre l’1.85 ad esempio da Sisal che ritiene essere il pareggio la seconda soluzione più probabile per questo match pagando il segno x a 3.20. Il trionfo degli ospiti è l’alternativa meno scontata con il 2 fissato a 4.15.