DIRETTA/ Monopoli Juve Stabia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (11 febbraio 2024)

DIRETTA MONOPOLI JUVE STABIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Monopoli Juve Stabia è da considerarsi un classico, specialmente considerando gli ultimi 10 precedenti, riferiti a un periodo di circa 6 anni. Nel corso di questi incontri, il bilancio favorevole alle Vespe emerge con 4 vittorie, contro le 3 del Monopoli, mentre si registrano 3 pareggi, uno dei quali si è concluso con uno 0-0 nel febbraio di due anni fa presso lo stadio Veneziani. Nelle precedenti stagioni, il Monopoli ha vinto molte partite.

Va poi menzionata l’ultima vittoria della Juve Stabia al Veneziani, risalente a novembre 2017, quando hanno inaugurato una serie di tre vittorie consecutive. In quella occasione, i gol decisivi sono stati realizzati da Luigi Canotto e Simone Simeri, nonostante l’espulsione di Nicholas Allievi al 65′. Nonostante l’inferiorità numerica, il Monopoli non è riuscito a sfruttare la situazione a proprio vantaggio. Detto questo non ci resta che augurare una buona partita di calcio a tutti, la diretta di Monopoli Juve Stabia sta per cominciare. (agg. Gianmarco Mannara)

MONOPOLI JUVE STABIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Monopoli Juve Stabia sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Monopoli Juve Stabia e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

MONOPOLI JUVE STABIA: CAPOLISTA AL VENEZIANI

Monopoli Juve Stabia, in diretta domenica 11 febbraio 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, sarà una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C. Il Monopoli si trova attualmente al sedicesimo posto nel Girone C di Serie C, avendo accumulato 23 punti dopo ventiquattro giornate. La squadra guidata da mister Taurino si trova attualmente in zona playout dopo un inizio di stagione relativamente tranquillo. Tuttavia, i biancoverdi hanno attraversato una fase di crisi verso la fine del girone d’andata, subendo sei sconfitte e un pareggio nelle ultime sette partite, compromettendo così la loro posizione in classifica. Dopo la vittoria contro il Potenza il 21 gennaio, il “Gabbiano” ha ottenuto un pareggio contro il Catania, prima di perdere in casa contro l’Avellino (0-1) nell’ultimo incontro. La sfida contro la capolista sarà un test impegnativo per il Monopoli, che dovrà mettere in campo una grande prestazione.

La Juve Stabia è in testa al Girone C di Serie C praticamente dall’inizio della stagione, con 51 punti conquistati dopo ventiquattro giornate e un vantaggio di 6 punti sul Picerno, secondo in classifica. La squadra allenata da mister Pagliuca sembra aver ritrovato la migliore forma nelle ultime partite, registrando due vittorie consecutive contro Potenza (1-3) e Audace Cerignola (4-0) dopo una serie di tre pareggi consecutivi all’inizio del girone di ritorno. Sebbene il margine sulle squadre inseguitrici si sia leggermente ridotto, le “Vespe” continuano a condurre un eccellente campionato che potrebbe portarle alla promozione diretta in Serie B. Riuscire a confermarsi anche in questa partita sarà cruciale per mantenere il loro vantaggio in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI JUVE STABIA

Le probabili formazioni della diretta Monopoli Juve Stabia, match che andrà in scena allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. Per il Monopoli, Roberto Taurino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gelmi; Fazio, Bizzotto, Angileri; Viteritti, Bulevardi, Hamlili, Vitale, Barlocco; Sosa, Tommasini. Risponderà la Juve Stabia allenata da Guido Pagliuca con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Romeo; Piscopo, Adorante, Candellone.

MONOPOLI JUVE STABIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monopoli Juve Stabia ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Monopoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Juve Stabia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.

