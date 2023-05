DIRETTA/ Monopoli Latina video streaming tv: tre volte su quattro è finita senza gol

DIRETTA MONOPOLI LATINA: I TESTA A TESTA

Il testa a testa che precede la diretta di Monopoli Latina è davvero curioso: gli incroci sono quattro, tutti andati in scena nelle ultime due stagioni e sempre nel girone C di Serie C, ma le prime tre partite hanno fatto registrare un triplo 0-0. Incredibile ma vero: le due squadre non sono mai riuscite a segnarsi nei primi 270 minuti in cui si sono affrontate. Finalmente l’equilibrio è stato spezzato nella 35^ giornata del campionato appena concluso: eravamo qui al Veneziani e parliamo di una partita molto recente, perché andata in scena nemmeno un mese fa (era il 2 aprile).

A vincere è stato il Monopoli, con il risultato di 3-1: un precedente dunque parecchio indicativo. Vantaggio lampo per i gabbiani grazie al rigore di Giacomo Manzari; sempre dal dischetto Simone Ganz ha pareggiato per il Latina nel recupero del primo tempo, ma il Monopoli è stato molto bravo a reagire e all’ora di gioco Manzari ha raddoppiato con il sinistro. Al 76’ è stato sempre l’esterno offensivo biancoverde a fare tris: grande giornata per lui che si è portato a casa il pallone, arrivando a quota 8 gol nel girone C di Serie C. (agg. di Claudio Franceschini)

MONOPOLI LATINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Latina non è disponibile sui canali in chiaro o satellitare e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Monopoli Latina sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

MONOPOLI LATINA: PARTITA COMBATTUTA!

Monopoli Latina, in diretta giovedì 11 maggio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, sarà una sfida valida per il primo turno della fase a gironi dei play off di Serie C. Gabbiani all’assalto dopo aver chiuso la regular season con 3 vittorie nelle ultime 4 partite disputate, l’ultima ottenuta in casa contro la Gelbison, assestandosi così al settimo posto finale nella classifica del girone C.

Ha chiuso ottavo, ma a 5 lunghezze di distanza dal Monopoli, il Latina che si è dimostrato una mina vagante per tutto il campionato, chiudendo con una vittoria sulla Fidelis Andria che ha costretto i pugliesi alla retrocessione in Serie D. Il 2 aprile scorso Monopoli vincente 3-1 nell’ultimo precedente casalingo contro il Latina, i precedenti 3 match tra le due squadre in campionato erano tutti curiosamente terminati con un pari a reti bianche.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI LATINA

Le probabili formazioni della diretta Monopoli Latina, match che andrà in scena allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. Per il Monopoli, Giacomo Ferrari schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vettorel; De Santis, Bizzotto, Mulè; Viteritti, Radicchio, Vassallo, De Risio, Bussaglia; Fella, Manzari. Risponderà il Latina allenata da Alessandro Di Donato con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tonti; Esposito, Cortinovis, Calabrese; Sannipoli, Carissoni, Amadio, Di Livio, Pellegrino, Rossetti, Ganz.

MONOPOLI LATINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monopoli Latina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei play off di Serie C. La vittoria del Monopoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Latina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.











