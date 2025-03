DIRETTA MONOPOLI LATINA: OBIETTIVI MOLTO DIVERSI

Classifica e fattore campo ci fanno pensare che alle ore 18.30 di oggi, mercoledì 12 marzo 2025, la diretta Monopoli Latina abbia una favorita d’obbligo nei padroni di casa, una delle migliori squadre del girone C di Serie C in questo campionato. Il Monopoli arriva da due vittorie consecutive, il colpo in casa del Trapani nello scorso weekend ci ha detto in maniera chiara che i pugliesi possono ancora puntare anche all’obiettivo più nobile di tutti, cioè una promozione in Serie B che per una società come il Monopoli sarebbe davvero una pagina di storia.

Gli orizzonti sono ben diversi per il Latina, che non vince da quattro giornate, è reduce da una brutta sconfitta casalinga contro il Catania e quindi è tra le formazioni più a rischio in ottica salvezza, sempre che a dare una mano non provvedano le ben note disgrazie altrui. Per il momento, restando alla stretta attualità, dobbiamo dire che la diretta Monopoli Latina dovrebbe fornire ai padroni di casa pugliesi l’occasione per consolidarsi sempre più in alto, a meno di sorprese che il campo ci dirà se saranno possibili oggi…

MONOPOLI LATINA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Monopoli Latina in tv sarà offerta agli abbonati Sky Sport, con il match in terra pugliese visibile anche con Sky Go e Now Tv in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI LATINA

Bruschi e Grandolfo dovrebbero formare il tandem d’attacco per l’allenatore di casa Alberto Colombo nelle probabili formazioni per la diretta Monopoli Latina, con capitan Viteritti e Cristallo che saranno i due esterni a tutta fascia nel modulo tattico 3-5-2 e Falzerano come perno centrale del centrocampo pugliese, proprio come Angileri nella difesa a tre che sarà schierata davanti al portiere Vitale.

Stesso modulo tattico 3-5-2 per gli ospiti del Latina di mister Roberto Boscaglia. Qui il capitano Vona troverà spazio nella difesa a tre davanti al portiere Zacchi; a centrocampo avremo Gatto, Riccardi e Petermann nel cuore della mediana laziale, infine la coppia d’attacco titolare potrebbe essere formata da Mastroianni ed Ekuban, che ha firmato il gol della bandiera sabato scorso contro il Catania.