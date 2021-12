DIRETTA MONOPOLI LATINA (RISULTATO FINALE 0-0): DUE LEGNI FERMANO I PUGLIESI!

Allo stadio “Vito Veneziani” è da poco terminato il match tra Monopoli e Latina sul punteggio di 0-0. Gara molto divertente e aperta a ogni risultato anche se a farsi prevalere ai punti sono stati i pugliesi, più continui nella loro azione nel corso dei 90 minuti e protagonisti delle migliori azioni offensive, per quanto la compagine nerazzurra a tratti ha replicato in modo gagliardo. Tuttavia a pesare sull’esito sono stati soprattutto i due legni colpiti, uno per tempo, dalla compagine biancoverde padrone di casa e che forse avrebbero meritato miglior sorte, anche se i ragazzi di Colombo possono consolarsi con l’aver allungato la striscia di risultati positivi tra le mura amiche. (agg. di R. G. Flore)

DIRETTA MONOPOLI LATINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Monopoli Latina di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter vedere la partita, come di consueto bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC, oppure di una Smart Tv abilita

TESSIORE SFIORA… L’AUTOGOL AL 64′!

Allo stadio “Vito Veneziani” è ricominciato da poco più di 10 minuti il match tra Monopoli e Latina, dopo che la prima frazione, comunque molto intensa, si era chiusa a reti bianche: e nelle battute iniziali di questo secondo tempo il copione non cambia, col gioco che si mantiene su ritmi apprezzabili anche se a latitare è ancora il primo gol. Al minuto 53 inizia il bombardamento Tessiore per gli ospiti, ma Loria si oppone coi pugni: poi al 54’ Tazzer colpisce il secondo palo di giornata per i biancoverdi (tiro-cross che per poco non beffava Cardinali) e successivamente è ancora la formazione di Colombo a sfiorare il vantaggio al 64’ quando Tessiore per poco non fa autogol su un cross di Tazzer (ancora una volta decisivo Cardinali). Quando mancano poco più di 20 giri di orologio al triplice fischio tutto può ancora accadere in una gara dai continui ribaltamenti di fronte… (agg. di R. G. Flore)

TRAVERSA DI STARITA AL 41′!

Allo stadio “Vito Veneziani” da pochi minuti Monopoli e Latina sono tornate negli spogliatoi dopo che il primo tempo del match odierno si è concluso sul parziale di 0-0: 45’ avvincenti e caratterizzati da alcuni colpi di scena, con i pugliesi a fare la partita e i laziali pronti a colpire di rimessa. Dopo mezz’ora tutto sommato tranquilla, la gara si accende al 33’ quando il portiere ospite Cardinali, ingannato dal terreno bagnato, sbaglia un controllo e per poco non combina una frittata, ripetendosi al 36’ quando serve inavvertitamente Grandolfo su una respinta ma poi la difesa nerazzurra libera; infine al 41’ ecco la chance più ghiotta col Monopoli che colpisce una clamorosa traversa con Starita (bellissimo tiro a giro su sponda di Grandolfo). Poi tutti al riposo dopo il duplice fischio del direttore di gara: ma l’impressione è che il punteggio possa cambiare da un minuto all’altro… (agg. di R. G. Flore) ta.

GARA FIN QUI BLOCCATA!

Nella cornice dello stadio “Vito Veneziani” questo pomeriggio si disputa il match tra i padroni di casa del Monopoli e il Latina, incrocio che vede i pugliesi (attualmente quarti in classifica a 31 punti) ricevere la visita dei laziali, tredicesimi in graduatoria a quota 20. E nei primi 20’ di questa gara che pare più equilibrata di quanto non racconti la foto di classifica a partire meglio sono i biancoverdi di casa nonostante la pioggia e il cattivo tempo, più decisi nella loro azione e nonostante le varie defezioni patite in vista del match: al minuto 14 il gioco si ferma per un infortunio occorso al centravanti nerazzurro Sane, costretto momentaneamente a uscire dal campo; poco dopo è il suo compagno di squadra Carissoni a finire per primo sul taccuino dell’arbitro, ammonito per un fallo su Guiebre. (agg. di R. G. Flore)

IN CAMPO, SI COMINCIA!

Ci siamo, Monopoli Latina comincerà fra pochissimi minuti. Questo incontro metterà di fronte le due formazioni per un significativo match nel girone C del campionato di Serie C 2021-2022, diamo allora un breve sguardo alle statistiche dopo le prime diciassette giornate del torneo. Biancoverdi locali molto temibili tra le mura amiche: sette vittorie, un pareggio e una sconfitta, con bilancio delle reti ultrafavorevole 14 realizzate e solo tre (miglior difesa interna del girone) subite.

Laziali sempre in difficoltà quando viaggiano: un pareggio e ben sette sconfitte finora con cinque gol all’attivo e 17 al passivo. Trentanove i cartellini gialli per i pugliesi più un rosso, mentre per i nerazzurri si arriva a 41 ammonizioni e due espulsioni. La bilancia delle previsioni pende nettamente dalla parte di casa. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, perché fra pochissimo parleranno i protagonisti sul campo: Monopoli Latina comincia davvero!

MONOPOLI LATINA: I TESTA A TESTA

La diretta di Monopoli Latina rappresenta un inedito assoluto. Le due squadre infatti non si sono mai affrontate, per la prima volta nello stesso campionato in questa stagione. Sta sicuramente meglio la squadra di casa anche se reduce da una vittoria con gli ospiti vittoriosi nell’ultimo turno. I biancoverdi però sono terzi con 30 punti e stanno viaggiando molto forte, in grado di dare un ritmo alla loro stagione sempre in crescendo. Dall’altra parte invece i pontini sono in 13esima posizione e anche in debito d’ossigeno.

La stagione al momento non ha regalato grandi soddisfazioni e bisogna fare molta attenzione perché la zona playout è sotto di appena 4 punti. Certo c’è da dire che la gara di oggi potrebbe rappresentare davvero una grande occasione per la squadra ospite considerando che la classifica è estremamente corta e con un paio di vittorie ci si può ritrovare a viaggiare dalla zona spareggi per salvarsi a quelli per la promozione.

MONOPOLI LATINA: RISCATTO DOPO L’ULTIMA SCONFITTA PER I PUGLIESI

Monopoli Latina, in diretta domenica 12 dicembre alle ore 14:30, presso lo stadio Vito Simone Veneziani, sarà valida per la diciottesima giornata di andata del Girone C di Serie C. Il Monopoli è reduce dalla sconfitta subita nello scontro diretto contro il Palermo, con la gara che si è conclusa con il punteggio di 2-1. I pugliesi sono quindi in cerca della vittoria per riscattare l’ultimo risultato. La formazione allenata da Alberto Colombo è in lotta per la promozione diretta, essendo posizionata al terzo posto con 30 punti, due in meno del Palermo e distante 7 lunghezze dalla capolista Bari.

Il Latina è reduce dalla buona vittoria casalinga ai danni del Catania, in cui i ciociari si sono imposti di misura, con il risultato di 1-0. La squadra allenata da Daniele Di Donato cercherà quindi di dare continuità a quest’ultimo risultato, facendo leva sul discreto periodo di forma che sta vivendo. Il Latina ha vinto tre delle ultime cinque partite disputate in campionato, ed è collocato in tredicesima posizione con 20 punti, in lotta per un posto nei playoff.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MONOPOLI LATINA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Monopoli Latina, gara valevole per la diciottesima giornata del Girone C di Serie C. Il tecnico pugliese, Alberto Colombo, dovrebbe proporre i suoi uomini con il 3-5-2. Questa la probabile formazione titolare del Monopoli, per la gara contro il Latina: Loria; Mercadante, Arena, Bizzotto; Viteritti, Langella, Piccinni, Vassallo, Guiebre; Grandolfo, Starita.

Daniele Di Donato, allenatore del Latina, dovrebbe rispondere schierando la sua squadra con lo stesso modulo di partenza degli avversari, il 3-5-2. Ecco la probabile formazione titolare del Latina, per la trasferta contro il Monopoli: Cardinali; Giorgini, Carissoni, Esposito; Ercolano, Amadio, Tessiore, Di Livio, De Santis; Carletti, Sane.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Monopoli Latina di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Favorita la squadra pugliese, con la vittoria del Monopoli, abbinata al segno 1, quotata 1.65. Un eventuale pareggio, con segno X, viene proposto a 3.50. Il risultato meno probabile sembra essere la vittoria esterna del Latina, con il segno 2, quotato 5.25.



