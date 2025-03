DIRETTA MONOPOLI MESSINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Come riassumere dal punto di vista statistico la diretta di Monopoli Messina, in due parole: difficoltà offensive, con i pugliesi che segnano in media 1.21 gol a partita, mentre i siciliani faticano molto di più con una media di appena 0.75 reti a gara. Anche in difesa i numeri non sono rassicuranti: il Monopoli subisce in media 0.64 gol a partita, mentre il Messina ha una retroguardia più vulnerabile con 1.46 reti concesse a gara. Dal punto di vista dei risultati, il Monopoli ha vinto il 46.43% delle partite, mentre il Messina è fermo a un modesto 17.86%, un dato che evidenzia le difficoltà della formazione siciliana.

Analizzando la frequenza degli Over, il 53.57% delle gare del Monopoli ha visto almeno due gol complessivi, mentre per il Messina questa percentuale sale leggermente al 67.86%, segno che i giallorossi sono spesso coinvolti in partite con più reti. Tuttavia, l’Over 2.5 è meno frequente (28.57% per il Monopoli e 39.29% per il Messina), indicando che le gare spesso si chiudono con punteggi contenuti. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MONOPOLI MESSINA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se vuoi seguire la diretta Monopoli Messina devi abbonarti a Sky oppure a Now. Una volta iscritto accedi alle applicazioni ufficiali delle due piattaforme e quindi a Sky Go o a Now Tv e non perderti neanche un minuto in streaming. Altrimenti potrai sintonizzare la tv sul canale Sky Sport 254.

MONOPOLI MESSINA, NON BISOGNA PERDERE ALTRI PUNTI

La diretta Monopoli Messina si tiene domenica 2 marzo 2025 alle ore 15:00. Presso lo Stadio Vito Simone Veneziani va in scena uno scontro fra due compagini che si trovano al momento quasi ai poli opposti della classifica del girone C. I padroni di casa sono infatti terzi con quarantanove punti e sono in caduta libera avendo perso la vetta della graduatoria a favore dell’Audace Cerignola, oltre ad essere sorpassati dall’Avellino, per colpa di una crisi da cui non sembrano più in grado di uscire. Nella scorsa giornata di campionato i biancoverdi sono stati sconfitti in trasferta anche dal Crotone.

I siciliani sono invece terzultimi in diciottesima posizione con venticinque punti, davanti soltanto alla Turris ed al Taranto, che vanno però verso l’esclusione dal torneo. Messi KO tra le mura amiche dal Trapani nel turno precedente, i giallorossi sono distanti otto punti dalla prima squadra matematicamente salva, ovvero la Cavese, e devono assolutamente migliorarsi al più presto possibile per poter sperare di risalire e mantenere la categoria attuale anche al termine della stagione in corso.

MONOPOLI MESSINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Monopoli Messina non possiamo confermare se i due tecnici riproporranno gli stessi undici iniziali ammirati di recente per colpa dei risultati conseguiti.

Il 3-5-2 con Vitale, Viteritti, Miceli, Angileri, Falzerano, Battocchio, De Risio, Greco, Contessa, Bruschi e Grandolfo potrebbe essere la soluzione adottata da mister Colombo per i padroni di casa ed il 4-3-1-2 con Meli, Gyamfi, Marino, Gelli, Dumbravanu, Crimi, Buchel, Garofalo, Petrucci, Costantino e Luciani di mister Banchieri sarà presumibilmente la soluzione adottata per gli ospiti.

PRONOSTICO MONOPOLI MESSINA, LE QUOTE

Le quote relative all’esito finale della diretta Monopoli Messina sono particolarmente favorevoli nei confronti dei padroni di casa. Il successo dei pugliesi, e quindi l’1, viene pagato appunto a 1.60 da un’agenzia del calibro di Snai, la quale indica invece il 2 a 5.25. Ci sono quindi poche chances che i giallorossi possano far loro la sfida mentre il pareggio ha qualche margine di realizzazione in più con l’x quotato a 3.30.