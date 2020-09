Diretta Monopoli Modena/ Streaming video tv: ecco il 1° turno di Coppa Italia

Monopoli Modena, che è in diretta dallo stadio Veneziani alle ore 20:00 di mercoledì 23 settembre, è una delle partite che rientrano nel programma della Coppa Italia 2020-2021: siamo al primo turno, dunque protagoniste sono le squadre che fanno parte della Serie C e che si affrontano come sempre in gara secca, con la possibilità di andare ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. Siamo in ritardo rispetto agli anni passati, quando già alla fine di luglio eravamo abituati ad assistere alle prime partite; chiaramente la pandemia da Coronavirus e il conseguente lockdown hanno stravolto il calendario anche della stagione che comincia ora, se non altro adesso si gioca e dunque sarà interessante valutare quello che succederà nella diretta di Monopoli Modena. Noi, nel frattempo, possiamo provare a indovinare quali possano essere le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA MONOPOLI MODENA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Monopoli Modena: la sfida non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, e non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili del caso potrete comunque consultare liberamente, senza costi, le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network: consigliamo in particolare gli account Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI MODENA

Beppe Scienza è stato confermato sulla panchina pugliese, e dunque possibile 3-5-2 in Monopoli Modena: Antonino o Pozzer tra i pali, davanti all’estremo difensore giocano Mercadante, Giosa e Arena mentre si allargano sugli esterni, molto probabilmente, Triarico a destra e Zambataro a sinistra. In mezzo al campo le fila del discorso le dovrebbe tenere ancora Giorno; Lorenzo Paolucci e Piccinni sono le due mezzali, Fella che è stato il bomber dello scorso anno affiancherà in attacco uno tra Starita, Arlotti e Alvaro Montero. Il Modena di Michele Mignani ha un modulo speculare: davanti al portiere Chiossi spicca la firma di Pergreffi e Milesi che completano la difesa con Stefanelli, sulle fase laterali atteggiamento spavaldo con Tulissi e Varutti ma potrebbe giocare anche Mignanelli, mentre in mezzo al campo Davì sarà supportato da Castiglia e Muroni che agiranno sulle mezzali. Davanti, Sodinha e Scappini sono in vantaggio per giocare come partner offensivi.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ad analizzare le quote che l’agenzia Snai ha previsto per Monopoli Modena: a essere favorita è la squadra di casa, il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 2,05 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 4,00 che accompagna invece il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti. Il pareggio, eventualità come sempre regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,35 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA