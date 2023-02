Diretta/ Monopoli Monterosi Tuscia video streaming: voglia di continuità (Serie C)

DIRETTA MONOPOLI MONTEROSI: PUGLIESI AD ALTI E BASSI

La diretta Monopoli Monterosi Tuscia, in programma sabato 25 febbraio alle ore 17:30, racconta di un match tra squadre con obiettivi diversi ma con una posta in palio non indifferente. I pugliesi stanno andando a corrente alternata con la sequenza “vittoria-sconfitta” che si sta ripetendo da inizio febbraio. L’ultimo risultato però è molto pesante ed è un 6-0 inflitto dal Catanzaro, squadra schiacciasassi se mai ci fosse bisogno di specificare. Sono state invece due le sconfitte nelle ultime tre per il Monterosi Tuscia, risucchiato nel vortice della zona playout, ancor di più dopo il ko in casa della Gelbison.

Il rendimento interno del Monopoli è tra i più positivi dell’intero campionato avendo vinto tre partite di fila, per la precisione contro Juve Stabia, Picerno e Turris. Tutte queste sfide sono state portate a casa senza subire gol, ma facendone ben cinque. Più complicata la situazione per il Monterosi in trasferta, avendo perso tre delle ultime cinque partite giocate lontane dal proprio habitat naturale.

MONOPOLI MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Monopoli Monterosi Tuscia sarà trasmessa su Eleven Sports, piattaforma che mostra tutte le gare di Serie C. L’evento sarà visibile solamente attraverso un abbonamento, le due opzioni sono quelle di un pass per l’intera stagione oppure mensile.

Si potrà assistere alla diretta Monopoli Monterosi Tuscia anche attraverso streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

MONOPOLI MONTEROSI TUSCIA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Monopoli Monterosi Tuscia vedono i pugliesi schierati col 3-4-1-2. Vettorel in porta, difesa a tre con Drudi, Bizzotto e Mule. Centrocampo a quattro con Viteritti, Hamilli, Vassallo e Giannotti. Manzari sarà il trequartista col tandem Fella-Starita in avanti.

Gli ospiti scenderanno in campo con Alia in porta, rientrante dalla squalifica. Piroli-Borri-Mbende in difesa, centrocampo con Bittante ,Gasperi, Parlati, Lupani e Tartaglia. In attacco spazio a Costatnino ex Modena e al compagno di reparto Tonin.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Monopoli Monterosi Tuscia vede favorita la formazione ospita. Segno 1 a 2.05 su Snai, a 3.20 il discorso della X mentre il “due fisso” viene pagato 3.65 volte la posta in palio.

Entrambe le squadre segnano, più comunemente chiamato Goal, è dato a 2.05 contro gli 1.63 riferiti al No Gol. Molto alta la quota dell’Over 2.5, ben 2.45, rispetto all’1.48 che vede l’esito di massimo due reti segnate.











