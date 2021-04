Diretta/ Monopoli Paganese (Serie C), streaming video tv: gabbiani per la top 10

DIRETTA MONOPOLI PAGANESE: SPERANZE PLAY OFF…

Monopoli Paganese, in diretta domenica 11 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Sfida attraverso cui passeranno le residue speranze dei Gabbiani di entrare nella top 10 del girone C e partecipare ai prossimi play off. Dopo 4 pareggi consecutivi la squadra allenata da Beppe Scienza è tornata alla vittoria battendo 2-1 il Palermo al culmine di un’emozionante rimonta, con i rosanero che erano in vantaggio fino all’89’, quando i gol di De Paoli e Viteritti hanno poi completamente ribaltato la partita.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: Ternana da record!

E’ stato comunque il settimo risultato utile consecutivo per il Monopoli che deve però battere anche la Paganese per sperare di recuperare i 4 punti che lo dividono dalla Casertana e dal decimo posto. Azzurrostellati reduci a loro volta da un ko a Bari, quarta sconfitta nelle ultime 5 partite di campionato disputate dai campani: a -8 dalla Turris sembra complicatissima la prospettiva di evitare i play out per una Paganese che deve essenzialmente cercare di tenersi alle spalle almeno il Bisceglie, al momento lontano 3 punti.

DIRETTA/ Cavese Teramo video streaming tv: cinque i testa a testa del match

DIRETTA MONOPOLI PAGANESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Paganese non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

DIRETTA JUVENTUS U23 PONTEDERA/ Video streaming tv: pochi i precedenti del match

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI PAGANESE

Le probabili formazioni della sfida tra Monopoli e Paganese presso lo stadio Vito Simone Veneziani. I padroni di casa allenati da Beppe Scienza scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Taliento; Arena, Bizzotto, Mercadante; Tazzer, Paolucci, Vassallo, Piccinni, Liviero, Bunino, Currarino. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Lello Di Napoli con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Baiocco; Schiavino, Sbampato, Sirignano (c); Carotenuto, Onescu, Bramati, Zanini, Squillace; Raffini, Guadagni.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Monopoli Paganese, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.10 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 2.95 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 3.85 volte quanto avrete deciso di puntare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA