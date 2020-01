DIRETTA MONOPOLI PAGANESE/ Video streaming tv: nove i precedenti della sfida

Avvicinandoci alla diretta tra Monopoli e Paganese, è certo interessante prendere visione ora anche dello storico che accomuna i due club, oggi in campo per la 21^ giornata di Serie C. I dati utili in tal senso non ci mancano, benchè certo non si tratti questo di un match dalla consolidata tradizione: dal 2015 a oggi infatti le due squadre si sono sfidate a viso aperto in ben nove occasioni ufficiali, e sempre per la terza serie del calcio italiano. Va aggiunto che il bilancio è quasi in equilibrio: si contano infatti quattro successi del Monopoli e tre vittorie della Paganese per tale scontro diretto, oltre a due pareggi. Aggiungiamo che l’ultimo testa a testa segnato tra Monopoli e Paganese risale al turno di andata del campionato di serie C in corso e per la precisione alla seconda giornata. Allora ben ricordiamo del successo casalingo degli azzurrostellati al Torre per 2-0, trovato con i gol di Schiavino, in doppietta. (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Paganese, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Veneziani di Monopoli, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

PRESENTAZIONE DEL MATCH

Monopoli Paganese, che sarà diretta dal signor Alessandro Di Graci e si gioca domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Veneziani di Monopoli, sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone C. I Gabbiani hanno chiuso il girone d’andata con una sconfitta in casa contro l’Avellino che non ha permesso loro di chiudere l’anno al secondo posto, restando a 2 lunghezze di distanza dall’attuale coppia delle seconde del girone C composta da Potenza e Bari. Potenza che ha battuto proprio la Paganese nell’ultimo match di campionato disputato, un ko che ha interrotto per i campani una serie di 4 risultati utili consecutivi. La Paganese resta comunque a 7 punti di distanza dalla zona play out, tutt’altro ruolino di marcia rispetto alla sofferta scorsa stagione. Il match d’andata tra le due compagini disputato allo stadio Torre di Pagani aveva visto i padroni di casa vincenti con un secco 2-0, col Monopoli battuto dalle reti messe a segno nel primo tempo da Schiavino, autore di una doppietta.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI PAGANESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Monopoli Paganese, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Veneziani di Monopoli, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Il Monopoli allenato da Giuseppe Scienza sarà schierato con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Di Antonino; Rota, De Franco, Mercadante; Hadziosmanovic, Carriero, Giorno, Piccinni, Antonacci; Fella, Jefferson. Risponderà la Paganese allenata da Alessandro Erra con un 3-5-2 scelto come modulo di partenza e questo schieramento: Baiocco; Sbampato, Stendardo, Panariello; Carotenuto, Caccetta, Capece, Scarpa, Perri; Alberti, Guadagni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 1.70 la vittoria in casa, a 3.45 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 4.75. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.00 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.70.



