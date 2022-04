Diretta/ Monopoli Palermo streaming video tv: i gabbiani sognano (Serie C)

DIRETTA MONOPOLI PALERMO: GLI OSPITI VOGLIONO AGGANCIARE IL QUARTO POSTO

Monopoli Palermo, in diretta sabato 9 aprile 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. I gabbiani sognano dopo gli ultimi sviluppi, record di vittorie per la formazione pugliese che hanno frenato però sul più bello, nella sfida in casa di un Catanzaro affamato di punti salvezza, pur restando a -1 dalla coppia composta da Catanzaro e Avellino al secondo posto.

Diretta/ Taranto Monopoli (risultato finale 2-0): reti di Zullo e Giovinco!

Il Palermo è quinto e insegue a una sola lunghezza di distanza proprio il Monopoli quarto: è bagarre per i piazzamenti play off con la formazione siciliana che con il convincente 4-0 al Picerno ha messo in fila la sua seconda vittoria consecutiva. Nel match d’andata vittoria per 2-1 del Palermo sul Monopoli, ultimo precedente allo stadio Veneziani datato 7 aprile 2021, in quell’occasione furono i Gabbiani a imporsi col punteggio di 2-1.

DIRETTA/ Palermo Picerno (risultato finale 4-0) streaming: Soleri cala il poker

DIRETTA MONOPOLI PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Palermo sarà trasmessa su Rai Sport + e Rai Sport, come tutti i posticipi di Serie C sarà dunque visibile sulla televisione di stato in chiaro per tutti (anche tramite Rai Play sito o app) ma naturalmente rimane valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports.

In questo caso la visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Diretta/ Paganese Monopoli (risultato finale 0-1): decide Grandolfo nel primo tempo!

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI PALERMO

Le probabili formazioni della diretta Monopoli Palermo, match che andrà in scena allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. Per il Monopoli, Alberto Colombo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dini, Tonucci, Troest, Caldore, Donati, Altobelli, Schiavi, Daví, Dell’Orfanello, Stoppa, Eusepi. Risponderà il Palermo allenato da Silvio Baldini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Pelagotti; Buttaro, Lancini, Perrotta, Giron; De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monopoli Palermo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monopoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Palermo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.











© RIPRODUZIONE RISERVATA