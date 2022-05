Diretta/ Monopoli Picerno streaming video tv: Gabbiani punto e a capo (Serie C)

DIRETTA MONOPOLI PICERNO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Monopoli Picerno, in diretta domenica 1 maggio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, sarà una sfida valevole per il primo turno dei play off di Serie C. I Gabbiani provano a fare punto a capo ripartendo in questi play off dopo un campionato di grandi slanci e grandi cadute, con i biancoverdi alla fine costretti ad accontentarsi del quinto posto nella regular season dopo aver puntato anche la seconda piazza.

Il Picerno ha invece chiuso in decima posizione, nobilitando un campionato in cui era chiamato a blindare essenzialmente la salvezza, ma i lucani hanno saputo fare di meglio prendendosi l’accesso alla post season. Nella regular season il Monopoli ha perso 3-0 a Picerno, ma nel match d’andata in casa tra le mura amiche dello stadio Veneziani si è preso una netta vittoria col punteggio di 2-0.

DIRETTA MONOPOLI PICERNO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Picerno non è una di quelle disponibili per questo primo turno dei play off di Serie C: la televisione satellitare ha scelto altre sfide e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI PICERNO

Le probabili formazioni della diretta Monopoli Picerno, match che andrà in scena al Vito Simone Veneziani di Monopoli. Per il Monopoli, Alberto Colombo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Guido; Mercadante, Pambianchi, Arena; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Bussaglia, Guiebre; Borrelli, Starita. Risponderà il Picerno allenato da Leonardo Colucci con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Viscovo; Garcia, Allegretto, De Franco, Setola; De Cristoforo, Dettori, De Ciancio, Di Dio; Senesi, Gerardi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monopoli Picerno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monopoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Picerno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.65.











