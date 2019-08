Diretta Monopoli Ponsacco/ Streaming video e tv: al Veneziani per la Coppa Italia

Monopoli Ponsacco, partita diretta dal signor Carrione, si gioca alle ore 20:30 di domenica 4 agosto presso lo stadio Veneziani, ed è valida per il primo turno della Coppa Italia 2019-2020. Sfida che viene disputata sulla distanza dei 90 minuti, che possono diventare 120 in caso di parità fino alla conclusione eventuale ai calci di rigore; dunque una gara secca nella quale potrebbe succedere di tutto. Certamente il Monopoli parte favorito e negli ultimi anni ha fatto vedere di potersi inserire nella nobiltà del proprio girone di Serie C, ma il Ponsacco è una società che ha fatto benissimo nelle ultime due stagioni e di conseguenza sa di avere una bella occasione per provare a prendersi la vittoria esterna e proseguire nel torneo. Non ci resta dunque che valutare in che modo le due squadre scenderanno sul terreno di gioco del Veneziani, pertanto analizziamo le probabili formazioni della partita mentre aspettiamo che la diretta di Monopoli Ponsacco prenda il via.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Ponsacco, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa dalla televisione di stato: non sarà dunque possibile assistere alla partita di Coppa Italia nemmeno con un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro account social, con particolare riferimento a Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI PONSACCO

Giorgio Roselli, nuovo allenatore pugliese, può affrontare Monopoli Ponsacco con un 3-5-2 nel quale il portiere Menegatti viene protetto da una linea difensiva che prevede Michele Ferrara, Arena e De Franco e due esterni che potrebbero essere Triarico e Mercadante, anche se c’è Daniele Donnarumma che scalpita per avere subito una maglia. Al centro dello schieramento i favoriti sono Giorno, Carannante e Tuttisanti che sono nuovi arrivati; davanti potrebbero giocare Maistrello e Cuppone, da valutare anche la possibile titolarità di Mendicino e Salvemini. Luigi Pagliuca potrebbe confermare il centrocampo a rombo nel suo Ponsacco: in porta Aglietti, davanti a lui Gremigni e Chelini che sono due giovani e giocheranno con il supporto di Lici e Calabrese sulle corsie laterali. Il regista di centrocampo potrebbe essere capitan Caciagli, con Belcari e Gemignani eventualmente schierati in qualità di mezzali; Papi sarà il trequartista a supporto dei due attaccanti che potrebbero essere Tehe Olawale e Micchi, con Noccioli comunque in ballottaggio.



