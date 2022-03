Diretta/ Monopoli Potenza streaming video tv: gabbiani per il podio (Serie C)

DIRETTA MONOPOLI POTENZA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Monopoli Potenza, in diretta domenica 27 marzo 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, sarà una sfida valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie C. Dopo le quattro vittorie consecutive messe in fila contro Juve Stabia, Catanzaro, Monterosi Tuscia e Vibonese, i Gabbiani hanno archiviato la crisi e si sono prepotentemente rilanciati nella zona alta della classifica del girone C, inseguendo il podio col terzo posto ora di nuovo lontano solo una lunghezza.

Il Potenza dalla sua resta quartultimo e ha trovato un buon equilibrio mettendo in fila 6 risultati utili consecutivi, ma al momento sembra ancora difficile la rincorsa al Taranto e alla possibilità di evitare i play out. Nel match d’andata tra le due squadre pari a reti bianche in casa dei lucani, il 21 agosto scorso faccia a faccia tra le due formazioni già avvenuto a Monopoli in Coppa Italia, con vittoria per 2-1 dei pugliesi.

DIRETTA MONOPOLI POTENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Potenza non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI POTENZA

Le probabili formazioni della diretta Monopoli Potenza, match che andrà in scena allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. Per il Monopoli, Alberto Colombo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dini, Tonucci, Troest, Caldore, Donati, Altobelli, Schiavi, Daví, Dell’Orfanello, Stoppa, Eusepi. Risponderà il Potenza allenato da Pasquale Arleo con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Greco; Matino, Gigli Cargnelutti; Coccia, Bucolo, Sandri, Sepe; Ricci; Salvemini, Cuppone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monopoli Potenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monopoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Potenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.75.

