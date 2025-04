DIRETTA MONOPOLI POTENZA (RISULTATO 0-0): CATURANO NON TROVA LA PORTA DI TESTA

Avvio di gara movimentato con un errore difensivo del Potenza al 5’, ma Grandolfo, servito da Bruschi, spreca l’occasione. Il Monopoli sembra più propositivo, mentre il Potenza prova a reagire: al 13’ Caturano colpisce di testa su punizione di Felippe, mandando però alto. Al 22’ Petrungaro crea un’interessante azione personale, ma il suo tiro finisce sopra la traversa. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MONOPOLI POTENZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Il canale Sky Sport 255 sarà quello su cui vedere in televisione la diretta Monopoli Potenza se siete iscritti a Sky. Potrete vedere la partita pure in streaming su Sky Go così come tramite il servizio offerto da Now. In questo caso bisognerà accedere all’app Now tv.

SI GIOCA

Passiamo adesso al prossimo aggiornamento della diretta di Monopoli Potenza, questo è il momento delle statistiche per per le due squadre, il che ci porta a vedere insieme i trend che vengono fuori sul rettangolo da gioco. Per entrare ancora più nel vivo della partita e anche del nostro favore per quanto riguarda al vittoria finale da un punto di vista prettamente scientifico. Partiamo con i pugliesi, la seconda miglior difesa del campionato con 0,65 reti subite nell’arco dei novanta minuti da qui a inizio stagione. L’attacco non eccelle perché si basa molto sui contropiedi, abbiamo però l’1,6 di reti messe a referto che porta la percentuale di vittorie intorno al 60%.

Il Potenza invece spinge di gran lunga sul lato tecnico con il 21% di dribbling che poi portano ad una rete, ma subiscono comunque 1,3 reti ogni novanta minuti e questo potrebbe mettere in difficoltà il Monopoli visto che nelle ultime tre gare ha subito due reti a difesa schierata. Vinceranno i pugliesi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Monopoli Potenza, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live del match, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

MONOPOLI POTENZA, PIAZZAMENTI IN BILICO PER ENTRAMBE

Si disputa domenica 6 aprile 2025 alle ore 15:00 la diretta Monopoli Potenza. Presso lo Stadio Vito Simone Veneziani i biancoverdi cercheranno di difendere il terzo posto sin qui conquistato nel girone C con i loro cinquantatre punti. Il Gabbiano al momento partirebbe dunque dagli ottavi di finale dei playoff per puntare alla promozione in Serie B ma il Crotone rimane in agguato, essendo distante appena due lunghezze. I pugliesi vengono inoltre dalla sconfitta maturata di misura in trasferta nel derby contro l’Audace Cerignola.

Il Potenza è invece in settima poisizione con quarantacinque punti e deve a sua volta difendersi dagli assalti delle inseguitrici come il Picerno, lontano solo un punto. Dopo aver concluso la sfida contro il Giugliano con uno spettacolare pareggio per 4 a 4, adesso i rossoblu vorrebbero tornare a riassaporare la vittoria in modo tale da scavalcare in classifica sia il Benevento che il Catania e chiudere la stagione regolare il più in alto possibile prima di affrontare playoff.

MONOPOLI POTENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Possibili modifiche rispetto al recente 3-4-2-1 con Vitale, Miranda, Miceli, Viteritti, Valenti, De Risio, Greco, Pace, Falzerano, Bruschi e Grandolfo da parte di mister Alberto Colombo per i padroni di casa considerando le probabili formazioni della diretta Monopoli Potenza. Più semplice invece ipotizzare di rivedere il modulo 4-3-3 con Alastra, Novella, Milesi, Verrengia, Burgio, Castorani, Felippe, Erradi, Petrungaro, Caturano e Schimmenti per i rossoblu ospiti anche in questo turno di campionato dopo il pari della scorsa giornata.

DIRETTA MONOPOLI POTENZA, LE QUOTE

Il pronostico della diretta Monopoli Potenza che si può estrapolare dalle quote proposte per l’esito finale del match sorride ai padroni di casa. Il Gabbiano è il favorito per i tre punti in palio con l’1 quotato ad appena 1.80 per esempio da Snai. L’agenzia di scommesse offre numeri più simili invece per quanto riguarda il pareggio, con l’x fissato a 3.30, oppure il successo dei rossoblu, pagato infine a 3.90.