DIRETTA/ Monopoli Potenza video streaming tv: il ritorno di Guaita (Coppa Italia C)

DIRETTA MONOPOLI POTENZA: IL RITORNO

Siamo impazienti di dare il via alla diretta di Monopoli Potenza, bella sfida della Coppa Italia di Serie C, dove pure i tifosi rossoblu avranno l’occasione di riabbracciare Leandro Guaita. Dopo due anni passati con il Taranto, l’attaccante argentino è tornato nello spogliatoio potentino, ovviamente impaziente di dare il meglio, come ha affermato solo pochi giorni fa ai canali ufficiali del club. Guaita ha dichiarato: “Sono molto contento di essere tornato, emozionato e felicissimo. Mi auguro che quest’anno i tifosi possano essere di nuovo allo stadio per far tornare lo stadio pieno con quel calore che non ho mai dimenticato ed è qualcosa di unico. Se ho deciso di tornare è anche per loro”. (agg Michela Colombo)

DIRETTA MONOPOLI POTENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Potenza non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Coppa Italia di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare della competizione in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

GRAN DEBUTTO PER LA COPPA ITALIA

Monopoli Potenza, in diretta sabato 21 agosto 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, sarà una sfida valevole per il primo turno a eliminazione diretta di Coppa Italia di Serie C. Nuovi orizzonti per due club che hanno vissuto un cammino simile nelle ultime due stagioni. L’annata del lockdown segnata da obiettivi di alta classifica, poi non concretizzati nei play off. L’anno scorso entrambe le squadre hanno dovuto mettere innanzitutto in ghiaccio la salvezza, ci è riuscito alla fine abbastanza comodamente il Monopoli, qualche affanno in più per il Potenza che alla fine ha mantenuto la categoria senza dover passare dai play out.

I Gabbiani pugliesi hanno chiuso il ciclo con Beppe Scienza in panchina e ripartono da Alberto Colombo, che punta ad una squadra coriacea e organizzata come si è visto nell’amichevole, pur persa di misura, disputata contro il Palermo. I lucani hanno invece confermato l’artefice della salvezza ottenuta nello scorso campionato, Fabio Gallo, e hanno affrontato a loro volta un’amichevole proprio col Palermo nel precampionato, persa però con un più rotondo 0-3.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI POTENZA

Le probabili formazioni di Monopoli Potenza, match che andrà in scena allo stadio Vito Simone Veneziani. Per il Monopoli, Alberto Colombo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Loria; Riggio, Bizzotto, Arena; Viteritti, Bussaglia, Vassallo, Piccinni, Guiebre; Currarino, Starita. Risponderà il Potenza allenato da Fabio Gallo con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Marcone; Coccia, Nigro, Cargnelutti, Gigli; Maestrelli, Zampa, Sandri; Ricci; Romero, Mazzeo.

