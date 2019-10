Diretta Monopoli Reggina/ Streaming video tv: scontro ai vertici (Serie C)

Monopoli Reggina, in diretta dallo stadio Vito Simone Veneziani della città pugliese, si gioca oggi, domenica 20 ottobre 2019 con fischio d’inizio alle ore 15.00, per la decima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone C. L’attesa è grande, perché classifica alla mano Monopoli Reggina è una partita davvero intrigante tra le due squadre che sono appaiate al secondo posto a quota 19 punti, di conseguenza pugliesi e calabresi condividono grandi ambizioni che vanno fino al sogno della promozione diretta, garantita solo a chi vincerà il girone. Di certo dunque sarà una partita molto delicata, alla quale Monopoli e Reggina arrivano nel migliore dei modi: settimana scorsa i pugliesi hanno vinto a Rieti (0-1), mentre la Reggina si è presa il derby calabrese con il Catanzaro con un successo casalingo per 1-0.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Reggina non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI REGGINA

Scopriamo adesso le probabili formazioni per Monopoli Reggina. Modulo 3-5-2 per i padroni di casa, dal primo minuto potrebbero giocare Antonino estremo difensore; davanti a lui nella retroguardia a tre Pecorini, De Franco e Mercadante; nel folto centrocampo a cinque, da destra a sinistra Piccinni, Hadziosmanovic, Giorno, Carriero ed Antonacci; infine ecco la coppia offensiva formata da Jefferson e Fella. Passando agli ospiti, disegniamo la Reggina con il 3-4-1-2 e questi possibili titolari: in porta Guarna; retroguardia a tre con Loiacono, Blondett e Rossi; a centrocampo ecco da destra a sinistra Rolando, Bianchi, De Francesco e Bresciani; infine in attacco Bellomo come trequartista alle spalle dei due attaccanti Reginaldo e Corazza.

PRONOSTICO E QUOTE

Per finire, eccovi le quote per il pronostico su Monopoli Reggina. Si tratta di un pronostico all’insegna del grande equilibrio secondo l’agenzia di scommesse Snai, che infatti quota il segno 1 a 2,60, il segno X a 2,95 ed infine il segno 2 a 2,80 volte la posta in palio che giocherete su questa partita che si annuncia aperta.



