Diretta Monopoli Salernitana streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 12 ottobre 2025

DIRETTA MONOPOLI SALERNITANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso all’angolo delle statistiche per la diretta di Monopoli Salernitana, cercando di capire chi tra queste due realtà avrà più possibilità di portare a casa i tre punti. I pugliesi hanno costruito il loro rendimento sulla compattezza difensiva: solo 0,9 xG concessi di media e 3 clean sheet nelle ultime 5 gare. Tuttavia, l’attacco non è sempre incisivo: appena 1,0 gol segnato a partita e 12% di conversione sui tiri nello specchio. La Salernitana, retrocessa e con ambizioni di immediata risalita, gioca con ritmi più alti e una qualità superiore nel palleggio (58% di possesso medio, 86% di passaggi completati).

La squadra granata produce 1,7 xG a gara, ma spesso fatica a concretizzare nei momenti chiave. Il Monopoli proverà ad abbassare il ritmo e chiudere le linee centrali, mentre la Salernitana punterà su pressing e ampiezza. Gara che potrebbe decidersi su un episodio o su un calcio piazzato. Adesso via al commento live della diretta di Monopoli Salernitana, il fischio di inizio è vicinissimo e allora possiamo seguire insieme questo stuzzicante lunch match del Veneziani, si comincia davvero! (agg. Gianmarco Mannara)

MONOPOLI SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Monopoli Salernitana in tv sarà in esclusiva per gli abbonati Sky, anche grazie al servizio della diretta streaming video con Sky Go o Now Tv.

MONOPOLI SALERNITANA: CAPOLISTA ALL’ORA DI PRANZO

Sarà un lunch match sicuramente interessante quello che ci attende alle ore 12.30 di oggi, domenica 12 ottobre 2025, con la diretta Monopoli Salernitana per la nona giornata del girone C del campionato di Serie C allo Stadio Vito Simone Veneziani, casa dei pugliesi che ospiteranno infatti la capolista.

Parliamo quindi innanzitutto del Monopoli, che arriva dal pareggio sul campo del Sorrento per 0-0 e più in generale da un cammino positivo, con tre vittorie più altrettanti pareggi che hanno già portato 12 punti in classifica che collocherebbero il Monopoli in zona playoff, cioè quello che potrebbe essere l’obiettivo stagionale dei pugliesi.

La Salernitana arriva invece dalla vittoria per 3-2 nel divertente derby campano contro la Cavese, conferma di un cammino finora ottimo con sei vittorie e un pareggio a fronte di una sola sconfitta, 19 punti già incamerati dalla Salernitana che ovviamente punta esplicitamente a un immediato ritorno in Serie B.

Test impegnativo per entrambe quindi, per il Monopoli è l’esame contro la capolista ma pure per la Salernitana non sarà una trasferta facile. A qualcuno il pranzo potrà restare indigesto, ma potrebbe anche essere una grande festa: cosa ci dirà la diretta Monopoli Salernitana?

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI SALERNITANA

Quali saranno le scelte di mister Alberto Colombo per le probabili formazioni della diretta Monopoli Salernitana? Il modulo di riferimento dei pugliesi è il 3-5-2: come possibili titolari indichiamo in porta Piana; i tre difensori Viteritti, Miceli e Ronco; folta linea a cinque a centrocampo per il Monopoli, nella quale potrebbero giocare dall’inizio Imputato, Falzerano, Battocchio, Calcagni e Oyewale; infine ecco Fall e Tirelli nella coppia d’attacco.

Per Giuseppe Raffaele e la sua Salernitana possiamo indicare un molto simile modulo 3-4-1-2: in attacco Ferrari ed Inglese, appoggiati dal trequartista Ferraris. Nel cuore della mediana Tascone e Capomaggio, con i due esterni Quirini a destra e Villa a sinistra; procedendo a ritroso, ecco la difesa formata da Matino, Coppolaro e Golemic davanti al portiere Donnarumma.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, le quote Snai ci dicono che il pronostico sulla diretta Monopoli Salernitana potrebbe essere favorevole agli ospiti campani, con il segno 2 indicato a 2,10. Una vittoria pugliese varrebbe invece 3,05 volte la giocata, infine il pareggio si assesta a quota 3,20.