Diretta/ Monopoli Sorrento streaming video tv: i Gabbiani tentano il tutto per tutto (Serie C, 30 marzo 2024)

Monopoli Sorrento, in diretta sabato 30 marzo 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, sarà una sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C. I Gabbiani sono attardati in classifica ma sono anche in serie positiva da 6 partite di campionato consecutive e, dopo l’ultima vittoria sul difficile campo del Benevento, sono pronti a tentare il tutto per tutto per cercare la salvezza diretta evitando i play out.

Dall’altra parte il Sorrento è invece reduce da 6 partite consecutive senza vittoria, dopo l’ultimo ko contro la capolista Juve Stabia. I play off sono diventati un obiettivo difficile per i campani che in queste ultime giornate di regular season saranno invece chiamati a guardarsi le spalle, per evitare di essere risucchiati in zona play out, mantenendo al momento 6 lunghezze di vantaggio sulla Turris quintultima in classifica.

MONOPOLI SORRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Monopoli Sorrento sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Monopoli Sorrento e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI SORRENTO

Le probabili formazioni della diretta Monopoli Sorrento, match che andrà in scena allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. Per il Monopoli, Roberto Taurino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gelmi; Fazio, Bizzotto, Angileri; Viteritti, Bulevardi, Hamlili, Vitale, Barlocco; Sosa, Tommasini. Risponderà il Sorrento allenato da Vincenzo Maiuri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Del Sorbo; Colombini, Fusco, Blondett, Todisco; Cuccurrullo, De Francesco, Vitale; Martignago, Ravasio, Riccardi.

MONOPOLI SORRENTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monopoli Sorrento ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Monopoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Sorrento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











