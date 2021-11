DIRETTA MONOPOLI TARANTO/ Video streaming tv: sono 9 i precedenti del match

DIRETTA MONOPOLI TARANTO: I TESTA A TESTA

Per la diretta della Serie C Monopoli Taranto, bella sfida della 14^ giornata della Serie C, ci pare opportuno andare a vedere anche che ci riserva lo storico di tale incontro. I dati ultimi non ci mancano anche se non tutti sono recentissimi: a tabella leggiamo infatti nove precedenti ufficiali occorsi tra i due club, per la precisione dal 1985 a oggi e per il quarto e terzo campionato nazionale, come pure in Coppa.

Il bilancio che ne ricaviamo per tale scontro diretto poi ci evidenza ben 4 pareggi, con pure tre successi del Monopoli e due affermazioni del Taranto. Vale la pena aggiungere che l’ultimo testa a testa occorso tra Monopoli e Taranto non è recentissimo, ma neppure troppo lontano nel tempo, visto che risale alla stagione 2016-17 della serie C. Pure allora ricordiamo che fu doppia affermazione per i gabbiani, in casa e in trasferta. (Agg Michela Colombo)

DIRETTA MONOPOLI TARANTO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Taranto sarà disponibile a pagamento sui canali di Sky Sport, numero 253 della tv satellitare e 484 del digitale terrestre, mentre segnaliamo che Eleven Sports garantirà naturalmente la diretta streaming video come per tutte le partite del campionato di Serie C.

MONOPOLI TARANTO: PARTITA TESA…

Monopoli Taranto, in diretta dallo Stadio Vito Simone Veneziani naturalmente di Monopoli, sarà il derby pugliese valido per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C, con fischio d’inizio alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 14 novembre 2021. Basta dare uno sguardo alla classifica per capire l’importanza della diretta di Monopoli Taranto: il derby infatti metterà di fronte i padroni di casa che sono nel terzetto delle seconde a quota 23 punti e il Taranto che è poco più dietro, a quota 20 e con l’obiettivo dell’aggancio in classifica.

Nella scorsa giornata il Monopoli ha stentato, non andando oltre il pareggio per 1-1 contro il fanalino di coda Vibonese, d’altronde il Taranto ha incassato una sconfitta per 2-1 sul campo dell’Avellino, dunque le due formazioni pugliesi saranno accomunate anche dalla voglia di riscatto. Che cosa succederà oggi in Monopoli Taranto?

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI TARANTO

Scopiamo quali potrebbero essere le probabili formazioni di Monopoli Taranto. Per i padroni di casa ecco un modulo 3-5-2 con Mercadante, Bizzotto e Fornasier nella difesa a tre davanti al portiere Loria; a centrocampo folta linea a cinque con Tazzer, Morrone, Piccinni, Vassallo e Guiebre da destra a sinistra; infine in attacco è favorita la coppia con Grandolfo e Starita.

La replica del Taranto potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-2-3-1: in porta Chiorra; difesa a quattro con Riccardi, Zullo, Granata e Ferrara; in mediana la coppia formata da Bellocq e Civilleri; infine il reparto offensivo con Pacilli, Giovinco e De Maria sulla trequarti alle spalle del centravanti Santarpia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Monopoli Taranto in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa, il segno 1 è quotato a 2,05 mentre poi si sale a 3,05 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo degli ospiti.

