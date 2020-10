Diretta/ Monopoli Teramo (Serie C) streaming video tv: terzo esame per gli ospiti

DIRETTA MONOPOLI TERAMO: ABRUZZESI AVVERSARIO OSTICO

Monopoli Teramo, in diretta domenica 11 ottobre 2020 alle ore 15.00, sarà un match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C nel girone C, presso lo stadio Veneziani di Teramo. I Gabbiani tornano in campo dopo la sconfitta interna contro il Catania, a caccia di quella continuità necessaria per ripetere l’importante campionato della passata stagione, quando il Monopoli era riuscito a lottare costantemente per le prime posizioni in classifica. Dall’altra parte il Teramo ha passato l’esame contro due grandi piazze: prima la vittoria all’esordio contro il Palermo, poi il pareggio sul campo del Bari. Gli abruzzesi sembrano molto solidi e soprattutto sono riusciti a iniziare nel migliore dei modi una stagione comunque difficile, col livello del girone centro meridionale della Serie C che si è ulteriormente alzato.

DIRETTA MONOPOLI TERAMO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Monopoli Teramo, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI TERAMO

Le probabili formazioni del match del girone C di Serie C tra Monopoli e Teramo. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Beppe Scienza con un 3-5-2: Pozzer; Sales, Giosa, Mercadante; Tazzer, Paolucci, Giorno, Piccinni, Zambataro; Starita, Santoro. Gli ospiti guidati in panchina da Massimo Paci affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-3-2-1 come modulo di partenza: Lewandowski; Tentardini, Diakite, Piacentini, Lasik; Ilari, Arrigoni, Santoro; Bombagi, Costa Ferreira; Pinzauti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Monopoli Teramo grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 1,85, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,25, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 3,75 la posta scommessa.



