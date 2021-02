Diretta/ Monopoli Turris (Serie C) streaming video e tv: tra dubbi e conferme

DIRETTA MONOPOLI TURRIS: SFIDA DELICATA!

Monopoli Turris, in diretta domenica 14 febbraio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, sarà una sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C. Gabbiani e corallini si sfidano tra dubbi e conferme. Il Monopoli infatti si è allontanato di 4 punti dalla zona play out, trovando una minima continuità in una stagione difficile. L’ultimo pareggio in casa del Teramo è stata una nuova boccata d’ossigeno, anche se per il Monopoli l’obiettivo stagionale non sembra poter superare una tranquilla salvezza.

Dall’altra parte la Turris dopo 3 sconfitte consecutive ha pareggiato contro il Bisceglie, assestandosi però ancora lontana dai livelli di inizio stagione, in cui i corallini assieme al Teramo erano stati la rivelazione assoluta del girone C. Per la Turris un effetto ancor più sorprendente, considerando che si presentava ai nastri di partenza della terza serie dopo ben 19 anni: pur essendo ancora in zona play off la Turris deve ritrovare brillantezza, con una sola vittoria nelle ultime 10 partite disputate in campionato.

DIRETTA MONOPOLI TURRIS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Turris non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI TURRIS

Le probabili formazioni della sfida tra Monopoli e Turris allo stadio Vito Simone Veneziani. I padroni di casa allenati da Beppe Scienza scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Menegatti; Nicoletti, Giosa, Riggio; Tazzer, Paolucci, Piccinini, Vassallo, Zambataro; Starita, Soleri. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Francesco Fabiano con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Lorenzini; Da Dalt, Tascone, Signorelli, Franco, Esempio; Persano, Pandolfi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Monopoli Turris: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.35 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.05 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.10 volte l’importo scommesso.



