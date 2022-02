Diretta Monopoli Turris/ Streaming video tv: sfida ai vertici (Serie C)

DIRETTA MONOPOLI TURRIS: PARTITA COMBATTUTA

Monopoli Turris, in diretta dallo stadio Vito Simone Veneziani della città pugliese, è in programma alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 2 febbraio 2022: sarà sicuramente una delle partite più attese nel recupero della ventunesima giornata del girone C di Serie C. Basta dare uno sguardo alla classifica per capire l’importanza della diretta di Monopoli Turris, che metterà di fronte due delle tre squadre che attualmente formano un terzetto al secondo posto in classifica con 39 punti, all’inseguimento della capolista Bari. Chi vince stacca la rivale e può continuare a sognare, la posta in palio è davvero alta…

Domenica il Monopoli ha dovuto rallentare a causa di un pareggio casalingo per 0-0 nel derby pugliese contro la Virtus Francavilla, mentre la Turris ha operato l’aggancio grazie a una vittoria per 2-0 contro la Vibonese. Di certo si affrontano due bellissime realtà del girone meridionale della Serie C e allora l’attesa per questo incontro si annuncia davvero altissima: che cosa ci dirà oggi Monopoli Turris?

DIRETTA MONOPOLI TURRIS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà disponibile la diretta tv di Monopoli Turris, di conseguenza per seguire questa partita di Serie C il punto di riferimento sarà naturalmente la diretta streaming video che la piattaforma digitale Eleven Sports fornisce per tutti gli incontri di Serie C, su abbonamento oppure acquistando in pay-per-view il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI TURRIS

Adesso proviamo a leggere insieme le probabili formazioni di Monopoli Turris. I padroni di casa pugliesi di mister Colombo potrebbero scendere in campo con questo modulo 3-5-2: Arena, Bizzotto e Novella nella retroguardia a tre davanti al portiere Loria; a centrocampo una folta linea a cinque composta da Viteritti, Langella, Vassallo, Piccinni e Guiebre; infine Grandolfo e Starita possibili titolari nella coppia d’attacco.

La Turris allenata da mister Caneo dovrebbe invece proporre un modulo 3-4-3, con questi possibili titolari: Perina in porta; davanti a lui una difesa a tre composta da Manzi, Braga ed Esempio; a centrocampo invece un quartetto che potrebbe essere composto da Ghislandi, Tascone, Bordo e Varutti; infine Pavone, Longo e Leonetti potrebbero essere i titolari nel tridente d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Monopoli Turris in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet su questa partita. I padroni di casa partono favoriti senza ombra di dubbio e il segno 1 è quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di segno X per il pareggio e fino a 3,45 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo della Turris.

