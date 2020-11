Diretta Monopoli Vibonese/ Streaming video tv: gabbiani in difficoltà (Serie C)

DIRETTA MONOPOLI VIBONESE: PADRONI DI CASA LEGGERMENTE FAVORITI

Monopoli Vibonese, partita diretta dal signor Mattia Caldera, si gioca alle ore 15:00 di domenica 22 novembre presso lo stadio Veneziani: fa parte della 12^ giornata per il girone C della Serie C 2020-2021, e ci presenta un quadro sicuramente sorprendente rispetto a quelle che erano le premesse. I gabbiani sono stati tra le squadre più competitive della scorsa stagione, ma quest’anno non sono ancora riusciti a trovare il ritmo giusto: tra rinvii e risultati negativi non vincono da quasi un mese e sono pericolosamente vicini alla zona playout, quando invece l’obiettivo minimo resta assolutamente quello di giocare i playoff. La Vibonese sta facendo meglio: i calabresi si giocano innanzitutto la salvezza ma sanno di poter anche entrare nelle prime dieci trovando la costanza giusta, per il momento sono soddisfatti e con la vittoria interna sul Potenza hanno anche battuto un colpo importante come autostima. Sarà quindi interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Monopoli Vibonese, aspettando la quale possiamo provare a fare una valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

MONOPOLI VIBONESE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sappiamo che la diretta tv di Monopoli Vibonese non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con questa partita di Serie C, così come per tutte le altre del campionato, è con il portale Eleven Sports che da qualche anno trasmette in esclusiva l’intero programma della terza divisione (posticipo escluso). Per usufruire del servizio di diretta streaming video bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; ci si potrà abbonare per la stagione oppure acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI VIBONESE

Monopoli Vibonese sarà affrontata da Giuseppe Scienza con il 3-5-2 classico: sarà squalificato Arena, pertanto tra Mercadante e Bastrini si adatterà Zambataro a fare il terzo centrale a protezione di Pozzer, mentre sulle corsie laterali dovrebbero correre ancora Lombardo e Nicoletti. In mezzo al campo la regia è sempre quella di Lorenz Paolucci; Giorno e Vassallo saranno le due mezzali, mentre a formare la coppia offensiva sembrano essere destinati Marilungo e Alvaro Montero, tuttavia attenzione ad Arotti che cerca spazio. Angelo Galfano dispone la sua Vibonese con modulo speculare: Sciacca, Bachini e Redolfi si piazzano davanti a Mengoni, Tumbarello sarà il playmaker davanti alla difesa con Ambro e Laaribi che sembrano essere nuovamente favoriti per fargli da supporto partendo dagli interni, i laterali invece saranno Ciotti e Mahrous che partiranno appunto dalla linea mediana. Spina e Plescia viaggiano favoriti per giostrare in qualità di attaccanti, ma qui almeno Gaetano Mancino potrebbe essere premiato con la maglia da titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo infine a dare uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ha previsto per Monopoli Vibonese: leggendo le quote scopriamo che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa corrisponde a 2,45 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo esterno vi farebbe guadagnare 3,00 volte l’importo investito. Il pareggio, come sempre identificato dal segno X, ha un valore che ammonta a 2,85 volte la giocata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA