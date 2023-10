DIRETTA/ Monopoli Virtus Francavilla video streaming tv: è un derby storico (Serie C, 20 ottobre 2023)

DIRETTA MONOPOLI VIRTUS FRANCAVILLA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Monopoli Virtus Francavilla vedo affrontarsi due formazioni per la diciannovesima volta all’interno della loro storia. L’ago della bilancia non pende da nessuna parte sei successi per parte e altrettanti pareggi. La prima volta che lo devo formazioni si sono affrontate è stato nel 2016 con la vittoria per la formazione biancoazzurra con il risultato di 5-1: ad andare in rete l’attuale calciatore della Fiorentina Mbala Nzola. Secondo match terminato invece con un pareggio a reti bianche. La prima vittoria da parte del Monopoli è da ricercare nell’ottobre del 2018. Sfida terminata con il risultato di 2-1, grazie alla doppietta decisiva dell’ex attaccante della Lazio Ettore Mendicino.

In questa sfida ben tre cartellini rossi. Tra le sfide da evidenziare c’è sicuramente quella giocata un mese più tardi: novembre 2018. La gara terminò con il risultato di 3-3: doppietta dell’attore calciatore del Parma Partipilo. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni è quella del 26 Marzo, con la vittoria da parte del Virtus Francavilla per 2-0, grazie alle reti realizzate da Solcia e Patierno. (Marco Genduso)

DIRETTA MONOPOLI VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Virtus Francavilla viene garantita dalla televisione satellitare: quest’anno, anche grazie allo “spezzatino” presentato dal calendario, le partite della terza divisione sono fornite sui canali legati all’abbonamento tradizionale oppure a quelli specifici del pacchetto Calcio, per il quale è necessaria una sottoscrizione a pagamento a parte (l’alternativa è la pay per view). Da ricordare ovviamente che in assenza di un televisore sarà possibile seguire il match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DERBY DELICATO!

Monopoli Virtus Francavilla si gioca in diretta dallo stadio Veneziani, alle ore 20:45 di venerdì 20 ottobre: siamo arrivati alla 10^ giornata nel girone C di Serie C 2023-2024, e avremo questa sera un derby pugliese molto delicato. Sicuramente per il Monopoli, che proprio non riesce a prendere ritmo: domenica scorsa ha sfiorato un’incredibile rimonta a Latina, ma ha perso un’altra volta e resta dunque in zona retrocessione, con la società che per ora ha confermato la fiducia a Francesco Tomei ma potrebbe cambiare qualora anche questo derby dovesse andare in un certo modo.

La Virtus Francavilla invece ha fatto vedere di poter avere un passo da playoff, ma è stato clamoroso quanto successo cinque giorni fa: 1-5 casalingo contro il Sorrento, un tonfo che i biancazzurri dovranno essere bravi a cancellare immediatamente dalla testa per ripartire nel migliore dei modi. Aspettando che la diretta di Monopoli Virtus Francavilla prenda il via, proviamo a valutare e ipotizzare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni della partita qui al Veneziani.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI VIRTUS FRANCAVILLA

Tomei cambierà qualcosa in Monopoli Virtus Francavilla? Possibile: in mezzo alla difesa il veterano Pasquale Fazio può avere posto con Cargnelutti, in porta sempre Perina con Viteritti e Ferrini confermati sulle corsie laterali. In mezzo Iaccarino e Vassallo potrebbero avere ancora una maglia, quindi eventualmente le modifiche arriverebbero davanti: Peschetola e Riccardi i candidati a prendere le maglie di Borello e D’Agostino, intoccabile Starita autore di una doppietta inutile a Latina, mentre come centravanti è ballottaggio tra Santaniello e Spalluto.

Alberto Villa gioca con il 3-5-2: chiaramente dopo un 1-5 interno sono tutti in discussione, dunque per la difesa occhio a Gavazzi che può giocare al posto di uno tra Moteagudo, Andrea Accardi e De Marino (con Francesco Forte portiere), a centrocampo abbiamo Carella che se la gioca con Macca (Izzillo e Risolo dovrebbero essere confermati), sugli esterni invece sono Lo Duca (destra) e Enyan (sinistra) i possibili cambi, per Di Marco e Biondi. Per Giuseppe Giovinco e Artistico invece la concorrenza è rappresentata da Zuppel.











