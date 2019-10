Diretta Monopoli Virtus Francavilla/ Streaming video: derby in Coppa Italia Serie C

Monopoli Virtus Francavilla, che sarà diretta dal signor Filippo Giaccaglia, vale per il primo turno della Coppa Italia Serie C 2019-2020: le due squadre scendono in campo alle ore 20:30 di mercoledì 9 ottobre presso il Vito Veneziani. Si tratta di una gara secca in quello che possiamo definire come un turno intermedio: esaurita la fase a gironi, 16 squadre si affrontano per determinare il completamento del tabellone dei sedicesimi. Tempi supplementari e rigori in caso di parità, come succederà anche nei turni seguenti; in campionato le due squadre sono avversarie nel girone C, i biancoverdi hanno vinto sul campo della Sicula Leonzio e si mantengono in zona playoff – vero obiettivo della stagione – mentre i biancazzurri sono caduti nella trasferta di Catanzaro, e hanno bisogno di trovare punti utili per risalire la corrente. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Monopoli Virtus Francavilla, della quale possiamo intanto presentare le scelte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Virtus Francavilla non sarà disponibile, ma anche le partite di Coppa Italia Serie C sono un’esclusiva della piattaforma Eleven Sports: è possibile abbonarsi al servizio con un contratto stagionale oppure di volta in volta acquistare il singolo evento – ad un prezzo che viene precedentemente fissato, salvo eccezioni – e poi si potrà seguire la partita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI VIRTUS FRANCAVILLA

Beppe Scienza, tornato sulla panchina della Virtus Francavilla, potrebbe cambiare rispetto a domenica: in difesa davanti al portiere Antonino potrebbero agire Michele Ferrara e Arena in compagnia di uno tra Rota e De Franco, mentre sulle corsie esterne potremmo vedere Hadziosmanovic e Triarico, che andrebbe a giocare a sinistra. In mezzo Carriero, Giorno e Tuttisanti potrebbero andare per la conferma; davanti invece ci sarà riposo per Fella e Jefferson con l’inserimento di Riccardo Moreo e Salvemini, anche se Nanni non parte battuto. Bruno Trocini schiera la Virtus Francavilla con un modulo speculare: in porta Bryan Costa, poi una difesa nella quale Di Cosmo e Sparandeo sperano di avere posto con la possibile conferma di Caporale. Il centrocampo a cinque dovrebbe prevedere l’ingresso di Marozzi a destra e di due mezzali come Mastropietro e Tchetchoua; a sinistra Nunzella e in mezzo Gigliotti, con una coppia offensiva che potrebbe essere formata da Puntoriere e Federico Vazquez (o lo stesso Mastropietro che può avanzare il suo raggio d’azione).



