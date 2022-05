Diretta/ Monopoli Virtus Francavilla streaming video tv: è derby pugliese (Serie C)

DIRETTA MONOPOLI VIRTUS FRANCAVILLA: ALTA TENSIONE!

Un derby pugliese andrà in scena nel corso del secondo turno della fase a gironi (C) dei play-off di Serie C: si tratta della diretta di Monopoli Virtus Francavilla, in programma mercoledì 4 maggio a partire dalle ore 20.30 allo Stadio Vito Simone Veneziani. I padroni di casa partono da favoriti, dato che hanno concluso la stagione regolamentare al quinto posto della classifica, mentre gli ospiti si sono piazzati al sesto. Ciò significa che i biancoverdi disputeranno la partita secca tra le mura amiche e avranno due risultati utili su tre a disposizione per passare il turno.

La squadra di Alberto Colombo, al primo turno, ha ottenuto soltanto un pareggio contro il Picerno (risultato finale 1-1). Lo stesso è accaduto agli uomini di Roberto Taurino, che hanno pareggiato contro il Monterosi (risultato 2-2). I biancazzurri, però, questa volta non avranno più questa possibilità: per passare il turno dovranno obbligatoriamente vincere.

DIRETTA MONOPOLI VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Monopoli Virtus Francavilla, valida per i play-off di Serie C, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Sky Sport né Rai Sport hanno inserito il match nel suo palinsesto: gli appassionati di calcio, dunque, potranno usufruire della visione della diretta Montevarchi Gubbio esclusivamente in streaming. Ciò soltanto nel caso in cui siano abbonati alla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni della diretta Monopoli Virtus Francavilla non sono condizionate da particolari assenze. I due allenatori potranno contare su tutte le rose a disposizione in occasione dei play-off. I padroni di casa, guidati da Alberto Colombo, dovrebbero scendere in campo con il consueto 3-5-2: Guido; Mercadante, Pambianchi, Arena; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Bussaglia, Guiebre; Borrelli, Starita. Gli ospiti, condotti da Roberto Taurino, opteranno invece per un 3-4-1-2: Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Carella, Toscano, Franco, Ingrosso; Maiorino; Perez, Patierno. L’obiettivo in entrambi i casi sarà quello di fare meglio rispetto al primo turno, dove è arrivato solo un pari.

QUOTE MONOPOLI VIRTUS FRANCAVILLA

Le quote della diretta Monopoli Virtus Francavilla, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, tendono a dare come favorita la formazione di casa. La vittoria dei biancoverdi, con il segno 1, infatti, è proposta 2.10, mentre il successo dei biancocelesti, con il segno 2, è quotato a 3.60. Infine, il pareggio, con il segno X, paga con una quota di 3.05.











