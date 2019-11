Diretta Monopoli Viterbese/ Streaming video tv: grande sfida playoff (Serie C)

Monopoli Viterbese sarà diretta dall’arbitro Francesco Carrione della sezione Aia di Castellammare di Stabia. Appuntamento fissato allo stadio Vito Simone Veneziani della città pugliese oggi pomeriggio, domenica 10 novembre alle ore 15.00, per una partita che fa parte della quattordicesima giornata del girone C della Serie C: Monopoli Viterbese vedrà sfidarsi la formazione pugliese guidata da Beppe Scienza con i laziali della Viterbese, allenati da Giovanni Lopez. Il Monopoli si presenta a questa gara di fronte al suo pubblico con 25 punti, mentre la Viterbese insegue a quattro punti di distanza. Nel turno precedente il Monopoli si è imposto in trasferta, a Rende, con il punteggio di 1-2 passando per primo in vantaggio grazie alla rete di Fella dopo 11 minuti della prima frazione di gioco. Bastano solo altri sette minuti alla formazione pugliese per raddoppiare con Cuppone, poi la squadra calabrese ha una reazione che la porta a dimezzare lo svantaggio con Rossini al 37’ del primo tempo, ma il risultato non cambierà più. La Viterbese invece è reduce da un buon pareggio sul campo della Casertana: vantaggio laziale al 23’ con Volpe, che ha poi segnato anche la rete del definitivo pareggio al quarto minuto di recupero dopo che la Casertana nel secondo tempo aveva ribaltato la situazione segnando prima con D’Angelo e poi con Floro Flores.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Viterbese non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite non solo del campionato ma anche della Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI VITERBESE

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Monopoli Viterbese, ci attendiamo che i padroni di casa scendano in campo utilizzando il 3-4-3. In porta l’allenatore dei pugliesi schiera Antonino, linea difensiva che comprende Tazzer, De Franco e Ferrara, mentre il centrocampo vede schierati Rota, Giorno, Piccinni e Antonacci, Per quanto riguarda la linea offensiva, a far compagnia a Cuppone, confermato come punta centrale, saranno Fella a destra e Carriero a sinistra. La Viterbese conferma invece il proprio modulo 3 – 5 – 2 che Lopez ha schierato anche a Caserta con Vitali a difendere la porta, linea difensiva con Atanasov, Baschirotto e Zanoli, linea di centrocampo che vede sulle due fasce la presenza di De Giorgi e Culina ed al centro di Palermo, Errico e De Falco. In attacco le punte saranno il bomber Volpe e Tounkara.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Monopoli Viterbese, basandoci sulle quote che sono state formulate dall’agenzia di scommesse Snai. Esse vedono come favorita la formazione di casa con la quota di 2,10 per il segno 1, nettamente favorita sullla Viterbese che viene quotata a 3,40 in caso di segno 2. Leggermente inferiore la quota che è stata fissata per la divisione della posta, che è pari a 3,20 per chi avrà creduto nel segno X.



