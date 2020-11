Diretta Monopoli Viterbese/ Streaming video tv: prima laziale senza Maurizi (Serie C)

DIRETTA MONOPOLI VITERBESE: CAMBIO MISTER PER GLI OSPITI

Monopoli Viterbese, partita diretta dal signor Alberto Ruben Arena, si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 11 novembre per un altro turno infrasettimanale della Serie C 2020-2021: siamo nella decima giornata, e questo match del girone C al Veneziani è delicato per entrambe le squadre. Le ambizioni di giocare i playoff ci sarebbero, ma per il momento non sono rispettate: i gabbiani, che si sono visti rinviare la partita dell’ultima giornata, sono caduti in casa contro la Virtus Francavilla e non sono riusciti a sistemare una classifica che solo l’anno scorso li aveva visti grandi protagonisti, a caccia di una promozione che non sarebbe stata così peregrina. Fa ancora più fatica la formazione laziale, che non è ancora riuscita a trovare il ritmo: battuta a domicilio dalla Paganese, è in zona playout e ha un bisogno quasi disperato di punti, intanto Agenore Maurizi è stato esonerato in diretta appena dopo l’ultimo ko. Non resta allora che vedere quello che succederà nella diretta di Monopoli Viterbese, e nel frattempo provare a fare un’analisi circa le scelte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

La diretta tv di Monopoli Viterbese non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: come sappiamo infatti le partite del campionato di Serie C sono un’esclusiva, laddove non si tratti di uno dei posticipi, del portale Eleven Sports che da anni ormai fornisce l’intera gamma del calendario, per una visione in diretta streaming video utilizzando PC, tablet o smartphone. Potrete decidere se abbonarvi al servizio per la stagione oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

In avvicinamento a Monopoli Viterbese vediamo che Beppe Scienza punta ancora sul 3-5-2: Bastrini, Arena e Mercadante formano la difesa a protezione di Menegatti, a centrocampo avanzano la loro posizione Zambataro e Guiebre che dovrebbero essere titolari sugli esterni, accompagnando una mediana nella quale il regista sarà Lorenzo Paolucci, con la collaborazione di Giorno e Piccinni. Davanti invece a reclamare spazio sono Alvaro Montero e Arlotti; restano però favoriti Starita e Marilungo, che dovrebbero essere confermati inizialmente. In attesa di certezze sulla nuova guida tecnica la Viterbese si dovrebbe schierare con un modulo speculare: Daga il portiere, difesa con Eros De Santis, Ferrani e Mbende pronta a ricevere aiuto dai due esterni Bezziccheri e Falbo (quest’ultimo in ballottaggio con Galardi), in mezzo al campo De Falco sarà supportato dalle mezzali Salandria e Palermo che devono vincere la concorrenza di Besea. Potrebbe cambiare l’assetto offensivo, ma è da valutare: Alessandro Rossi e Tounkara restano in vantaggio, Calì spinge per avere una maglia.

L’agenzia Snai ha fissato un pronostico su Monopoli Viterbese, dunque andiamo a vedere quello che ci dicono le quote: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa ha un valore corrispondente a 2,05 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo, per contro il segno 2 per il successo degli ospiti porta in dote una vincita che ammonta a 3,60 volte la giocata. Puntando sul segno X per il pareggio, con questo bookmaker, il vostro guadagno sarebbe pari a 3,10 volte la cifra investita.



