Diretta Montenegro Francia/ Streaming video e tv: Bleus favorite (Europei basket)

Montenegro Francia si gioca in diretta dall’Arena Riga, alle ore 14:30 di venerdì 28 giugno: ad un solo giorno di distanza dal loro esordio negli Europei di basket femminile 2019, le due nazionali tornano sul parquet per affrontare la seconda partita nel gruppo B. Le balcaniche sono alla quinta partecipazione consecutiva al torneo continentale, ma curiosamente dopo l’ottimo sesto posto della prima edizione (dunque nel 2011) non sono più riuscite a confermarsi, anche se hanno raggiunto i quarti quattro anni fa. Nell’ultimo Europeo giocato invece è arrivata una deludente eliminazione al primo turno; la Francia allora parte nettamente favorita in questa sfida, e vuole spezzare un tabù che in questa manifestazione dura ormai da dieci anni. Vediamo allora quello che possiamo aspettarci dalla diretta di Montenegro Francia, intanto possiamo presentare i temi principali di una partita che, per quanto possa apparire scontata, potrebbe anche rappresentare una bella sorpresa…

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Montenegro Francia non dovrebbe essere garantita: in ogni caso sarà la televisione satellitare a trasmettere alcune partite degli Europei di basket femminile 2019, dunque nell’eventualità che la sfida sia mandata in onda potrete seguirla anche attraverso l’applicazione Sky Go, che permette la diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi.

DIRETTA MONTENEGRO FRANCIA: RISULTATI E CONTESTO

Montenegro Francia vede partire nettamente favorita la nazionale transalpina che, come già dicevamo ieri, ha raggiunto la finale in ognuna delle ultime tre edizioni degli Europei di basket femminile. Peccato che abbia sempre perso: due volte contro la Spagna e nel torneo di mezzo, quando il tabù iberico è stato spezzato, è stata la Serbia a vincere il titolo. Le Bleus hanno festeggiato soltanto due volte nella loro storia; l’ultima come detto nel 2009, e adesso potrebbe essere arrivato il momento di tornare sul tetto d’Europa sfruttando anche il fatto che la già citata Spagna si è presentata a questa competizione priva delle due migliori giocatrici, e dunque potrebbe lasciare qualcosa sul parquet. Ad un gruppo che vuole vincere il trofeo, non può fare paura una nazionale come quella del Montenegro: ovviamente tutte le partite iniziano dallo 0-0 ed è giusto tributare il giusto rispetto a tutte le avversarie, ma le balcaniche hanno come realistico traguardo quello di superare il girone eliminatorio e poi eventualmente giocarsi il tutto per tutto nel playoff. Staremo a vedere quello che succederà…



© RIPRODUZIONE RISERVATA