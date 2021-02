Diretta Montenegro Francia/ Streaming video tv: decisiva per le qualificazioni Euro

DIRETTA MONTENEGRO FRANCIA: SFIDA DECISIVA!

Montenegro Francia sarà in diretta dalla Bemax Arena di Podgorica, alle ore 20:45 di sabato 20 febbraio: si gioca per le qualificazioni agli Europei 2022 di basket, e come ormai consuetudine di questo periodo ci troviamo in una bolla nella quale verranno disputate le ultime giornate di questo appassionante gruppo G. Vi troviamo anche la Germania, che però ospiterà un girone nella fase finale e dunque ha già il pass di diritto: i tedeschi sono ultimi in classifica e questo rende ancora più entusiasmante la corsa all’altro posto, perché a giocarselo sono ben tre nazionali.

La grande favorita è la Francia, che arriva a Podgorica con il primo posto della graduatoria; tuttavia deve stare attenta a non fare passi falsi, perché il Montenegro avrà la possibilità di giocare in casa le sue ultime partite e potrebbe sempre battere i Bleus, che comunque hanno un buon vantaggio dato dal +19 maturato nella partita di andata. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Montenegro Francia, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo anche fare una rapida valutazione circa i temi principali legati a questo match.

DIRETTA MONTENEGRO FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non sarà possibile assistere alla diretta tv di Montenegro Francia: la partita delle qualificazioni agli Europei 2022 di basket non viene trasmessa sui canali del nostro Paese. Esiste comunque la possibilità di una diretta streaming video ufficiale, che è il portale LiveBasketball: per accedere al servizio, che garantisce tutte le gare di questa competizione, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. Per consultare notizie, informazioni, tabellino play-by-play e boxscore del match potrete inoltre rivolgervi liberamente al sito della federazione europea di pallacanestro, all’indirizzo fiba.basketball e all’apposita sezione dedicata alle qualificazioni agli Europei.

DIRETTA MONTENEGRO FRANCIA: RISULTATI E CONTESTO

Montenegro Francia non è affatto una partita scontata: sicuramente la nazionale balcanica è quella che ha maggiormente risentito della disgregazione della Jugoslavia, ormai tempo fa, ma ha comunque talento e infatti si presenta all’appuntamento casalingo con 2 vittorie e altrettante sconfitte, ancora pienamente in corsa per la qualificazione agli Europei. Un roster di grande fisicità che deve però provare a girare la differenza canestri nei confronti della nazionale francese, perché non riuscendo a farlo resterebbe comunque alle spalle dei transalpini che poi avrebbero il match point sulla racchetta; per quanto riguarda la Francia, si è esaurito il grande ciclo di giocatori come Tony Parker e Boris Diaw ma il movimento è riuscito a esprimere ottimi talenti, non necessariamente impegnati in team di NBA o Eurolega, e dunque per i prossimi anni ci sono buone ambizioni e speranze di costruire un altro gruppo vincente che possa andare a caccia delle medaglie. Naturalmente i migliori non fanno parte di questa spedizione, ed è un discorso comune che riguarda tutte le qualificazioni agli Europei; ad ogni modo sarà interessante valutare se la Francia rispetterà il pronostico qualificandosi già oggi, o se invece il Montenegro sarà in grado di rendere ancora più scintillante il finale di questo gruppo G…



