Diretta/ Monterosi Fidelis Andria, video streaming tv: ultima spiaggia (Serie C)

DIRETTA MONTEROSI FIDELIS ANDRIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Monterosi Fidelis Andria, in diretta alle ore 14.30 di domenica 19 marzo 2023 allo stadio Marcello Martoni di Monterosi, è una gara valida per la 33° giornata del girone C di Serie C. Scontro diretto per la salvezza tra due formazioni attese da un finale di campionato a dir poco rovente.

Il Monterosi è diciottesimo in classifica con 32 punti, frutto di sette vittorie, undici pareggi e quattordici sconfitte. La compagine laziale nell’ultimo turno è stata sconfitta 3-0 dal Catanzaro. La Fidelis Andria, invece, è ultima a quota 25 punti, frutto di quattro vittorie, tredici pareggi e quindici sconfitte. Tre risultati utili di fila per i pugliesi, che nell’ultimo turno hanno pareggiato 0-0 contro il Crotone.

MONTEROSI FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monterosi Fidelis Andria non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Monterosi Fidelis Andria sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI FIDELIS ANDRIA

In attesa di conoscere gli undici ufficiali, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Monterosi Fidelis Andria. Partiamo dai laziali, in campo con il 3-5-2: Forte, Tartaglia, Mbende, Bittante, Burgio, Tolomello, Parlati, Santoro, Verde, Tonin, Della Pietra. Passiamo adesso alla compagine ospite, schierata con il 4-3-3: Savini, De Franco, Dalmazzi, Borg, Ciotti, Candellori, Marino, Orfei, Paolini, Ekuban, Bolsius.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmakers vedono favorito il Monterosi sulla Fidelis Andria. Andiamo a conoscere le quote per le scommesse del match grazie a Goldbet: la vittoria del Monterosi è a 2,05, il pareggio è quotato 2,95, mentre il successo della Fidelis Andria paga 3,75. Si profila una gara molto tattica: Under 2,5 a 1,44 e Over 2,5 a 2,50. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 2,10 e 1,63.

