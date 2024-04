Diretta/ Monterosi Giugliano video streaming tv: pochi precedenti ma divertenti (Serie C, 13 aprile 2024)

DIRETTA MONTEROSI GIUGLIANO: TESTA A TESTA

Ci siamo, manca poco e la diretta Monterosi Giugliano avrà finalmente inizio. I testa a testa non sono tantissimi, solo cinque, ma hanno regalato gol e spettacolo dal 2021 ad oggi. Il primissimo scontro è quello con meno gol mentre il secondo è tutt’ora la sfida con il maggior numero di reti tra queste due compagini. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’è successo.

Nell’aprile 2021, il Monterosi ebbe la meglio sul Giugliano col punteggio di 1-0, massima resa col minimo sforzo. A giugno dello stesso anno è andato in scena un tennistico 6-3 con il primo tempo che ha sorriso 3-2 al Monterosi, abile poi a chiudere come detto per 6-3. Il primo punto del Giugliano arriva nel 2022 in occasione del 2-2, l’anno successivo invece ecco la prima vittoria gialloblu: reti di Salvemini (doppietta) e Giorgione che annullano il momentaneo 2-1 di Costantino e chiudono in bellezza quella che è stata l’andata di questa stagione. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA MONTEROSI GIUGLIANO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Monterosi Giugliano di Serie C sarà trasmessa sui canali di Sky Sport e sulla piattaforma streaming di NOW TV per gli abbonati. In alternativa si potrà seguire il match insieme a noi che commenteremo la partita testualmente.

CAMPANI SETTIMI

Seguiamo la diretta Monterosi Giugliano valevole per la 36esima giornata di Serie C con il calcio d’inizio fissato alle 16.15 del 13 aprile 2024. I padroni di casa del Monterosi si trovano in una situazione complicatissima, infatti, occupano la penultima posizione nella classifica del Girone C a cinque punti dal Francavilla terzultimo. I playout sono ormai una certezza anche se il Brindisi – attualmente ultimo – potrebbe addirittura superare gli abruzzesi. La vittoria manca da tre partite e la squadra di Scazzola è in una totale confusione difficile da superare.

Situazione molto più semplice per gli ospiti del Giugliano che si presenteranno allo Stadio Gaetano Bonolis forti di un settimo posto che garantirebbe loro l’accesso ai playoff. I campani sono stati beffati nell’ultima partita dal Monopoli che è riuscito a strappare i tre punti alla squadra di Bertotto e vorranno rifarsi per confermare l’ottima classifica.

MONTEROSI GIUGLIANO: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni della diretta Monterosi Giugliano pronta a giocarsi sabato 13 aprile 2024 alle 16.15 allo Stadio Gaetano Bonolis. Il Monterosi potrebbe optare per un importante cambio di interpreti rispetto all’ultima partita con il Messina. Alessandro Rossi cerca una maglia da titolare di fianco ad Eusepi – 5 reti in 7 partite -. Anche Mbende e Gavioli potrebbero accomodarsi in panchina per lasciare spazio a Silipo e Verde in caso di cambio modulo con assetto più offensivo.

Valerio Bertotto, invece, è pronto a riportare al centro dell’attacco un Salvemini già a quota dieci gol e rientrante dalla squalifica scontata contro il Monopoli. In casa Giugliano sono da valutare attentamente anche le condizioni del portiere Danilo Russo che, in caso di indisponibilità, verrà sostituito da Gabriele Baldi pronto a riprendersi i guantoni e a difendere la porta dei campani.

MONTEROSI GIUGLIANO, LE QUOTE

Vediamo le quote che vengono attribuite alla diretta Monterosi Giugliano di Serie C sul sito di PokerStars: il segno 1 è quotato a 2,50 mentre il suo opposto a 2,60. Il segno X che decreterebbe un pareggio porterebbe una moltiplicazione di 3,10 sull’importo scommesso.

