Diretta/ Monterosi Latina, streaming video tv: voglia di riscatto (Serie C)

DIRETTA MONTEROSI LATINA: PARTITA COMBATTUTA!

Monterosi Latina, in diretta alle ore 14.30 di sabato 4 marzo 2023 allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, è una gara valida per la 30° giornata del girone C di Serie C. Ci si gioca tanto tra queste due squadre a caccia di punti importanti per allontanarsi dalla zona calda della classifica e perché no mettere nel mirino la zona playoff.

Il Monterosi è sedicesimo in classifica con 30 punti, frutto di sette vittorie, nove pareggi e tredici sconfitte. La compagine della Tuscia è reduce da due ko di fila, l’ultimo per 3-2 contro il Monopoli. Il Latina, invece, è dodicesimo a quota 36 punti, raccolti grazie a nove vittorie, nove pareggi e undici sconfitte. Anche per i nerazzurri due debacle consecutive, l’ultima per 0-2 contro il Messina.

MONTEROSI LATINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monterosi Latina non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Monterosi Latina sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI LATINA

A pochi minuti dal fischio di inizio del match, è il momento di andare a scoprire le probabili formazioni. Partiamo dal Monterosi, in campo con il 3-5-2: Forte, Giordani, Piroli, Mbende, Verde, Santoro, Parlati, Di Paolantonio, Bittante, Tonin, Della Pietra. Passiamo adesso al Latina, nerazzurri schierati con il consueto 4-4-2: Tonti, Carissoni, Esposito, Calabrese, Esposito, Riccardi, Amadio, Di Livio, Furlan, Belloni, Ganz.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Monterosi Latina vedono favorita la formazione di casa. Andiamo a scoprire l’1-X-2 con Goldbet: la vittoria del Monterosi è a 2,25, il pareggio è a 3,20, mentre il successo del Latina è a 3,00. Passiamo adesso a Under 2,5 e Over 2,5, rispettivamente a 1,60 e 2,15. Segneranno entrambe le squadre? Sì a 1,88, no a 1,81.

