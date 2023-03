DIRETTA/ Monterosi Messina (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA MESSINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pronti per Monterosi Tuscia Messina, ci resta però ancora il tempo per presentare la partita del girone C del campionato di Serie C mediante le statistiche stagionali di laziali e siciliani. Il Monterosi Tuscia naviga nella zona playoff della classifica con 31 punti, frutto di sette vittorie, dieci pareggi e tredici sconfitte, con differenza reti pari a -7 dal momento che il Monterosi Tuscia ha segnato 32 gol e ne ha incassati 39 nel corso di questo campionato.

Per gli ospiti del Messina invece ci sono 29 punti in classifica, raccolti dai siciliani mediante otto vittorie, cinque pareggi e ben diciassette sconfitte, con 28 gol all’attivo e invece ben 42 sul groppone, che portano a -14 il valore della differenza reti stagionale per il Messina. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, perché a parlare dovrà essere solamente il campo: Monterosi Tuscia Messina infatti finalmente comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MONTEROSI MESSINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monterosi Messina non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Monterosi Messina sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

MONTEROSI MESSINA: RISULTATO INCERTO

Monterosi Messina, in diretta alle ore 17.30 di domenica 12 marzo 2023 allo stadio Marcello Martoni di Monterosi, è una gara valida per la 31° giornata del girone C di Serie C. Scontro diretto nella zona calda della classifica tra due squadre divise da appena due punti ma vogliose di centrare la salvezza.

Il Monterosi è sedicesimo in classifica con 31 punti, frutto di sette vittorie, dieci pareggi e tredici sconfitte. La compagine laziale nell’ultimo turno ha pareggiato 0-0 contro il Latina. Il Messina, invece, è diciottesimo a quota 29 punti, raccolti attraverso otto vittorie, cinque pareggi e diciassette sconfitte. I siciliani nello scorso turno sono stati superati 0-1 dal Messina.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI MESSINA

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori di Monterosi Tuscia e Messina, andiamo a conoscere le probabili formazioni del match. Partiamo dalla compagine laziale, in campo con il consueto 3-4-1-2: Forte, Giordani, Piroli, Di Renzo, Lipani, Parlati, Di Paolantonio, Bittante, Carlini, Costantino, Tonin. Passiamo adesso ai siciliani, schierati con il 4-2-3-1: Fumagalli, Berto, Ferrini, Ferrara, Celesia, Mallamo, Fofana, Fiorani, Balde, Ragusa, Perez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Gara molto equilibrata quella tra Monterosi e Messina, la conferma arriva anche dai bookmakers. Prendiamo come riferimento i numeri dell’agenzia Eurobet: la vittoria del Monterosi è a 2,60, il pareggio è a 2,90, mentre il successo del Messina è a 2,75. L’Under 2,5 è a 1,42, mentre l’Over 2,5 paga 2,60. Meno distanza tra Gol e No Gol, rispettivamente a 2,10 e 1,65.

