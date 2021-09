Diretta Monterosi Palermo/ Streaming video tv: due squadre in difficoltà (Serie C)

DIRETTA MONTEROSI PALERMO: VOGLIA DI RISCATTO

Monterosi Palermo sarà diretta dal signor Francesco Carrione, e si gioca alle ore 14:30 di domenica 26 settembre: allo stadio Enrico Rocchi va in scena la 5^ giornata di Serie C 2021-2022, e la parola d’ordine è riscatto per entrambe le squadre. Il neopromosso Monterosi non ha ancora vinto nel girone C, collezionando appena 2 punti: arriva dal pareggio di Potenza che è di suo un risultato positivo, ma ovviamente adesso servirà una sterzata per non ritrovarsi ancora più indietro in una classifica che parla già di ultima posizione.

Il Palermo aveva battuto il Latina all’esordio aprendo molto bene il suo campionato, ma poi non si è più ripetuto: squadra con evidenti e dichiarate ambizioni, ha pareggiato contro il Catanzaro nell’ultimo turno e sa di non poter fallire l’appuntamento. Vedremo allora come andranno le cose tra poco, nella diretta di Monterosi Palermo; mentre aspettiamo che si giochi proviamo a fare una rapida valutazione sulle scelte che potrebbero operare i due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA MONTEROSI PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monterosi Palermo non è una di quelle che per la 5^ giornata di Serie C vengono trasmesse sulla televisione satellitare; ricordiamo che l’appuntamento classico con le partite di terza divisione è su Eleven Sports, il portale che ormai da parecchi anni fornisce il programma integrale di questo campionato (e di Coppa Italia) con il servizio di diretta streaming video, per accedere al quale dovrete sottoscrivere un abbonamento oppure acquistare di volta in volta il singolo match, che generalmente ha un prezzo fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI PALERMO

David D’Antoni approccia Monterosi Palermo con un 3-5-2, nel quale potrebbe operare qualche cambio rispetto a domenica scorsa: in particolare puntiamo su Mbende (a segno al Viviani) come difensore al fianco di Piroli e Rocchi a protezione del portiere Borghetto, e poi su Ferri Marini che potrebbe prendersi il posto di esterno sinistro in luogo di Cancellieri. In mezzo al campo capitan Buono dovrebbe giocare con Polito e Di Paolantonio che saranno confermati come mezzali; a destra ci sarà Adamo, davanti spazio ancora a Polidori e Costantino.

Il Palermo di Giacomo Filippi si schiera con modulo quasi speculare, prevedendo due trequartisti (Fella e Dall’Oglio in vantaggio su Floriano e Silipo) alle spalle di un centravanti, con Brunori Sandri che se la gioca con Soleri; Almici e Valente saranno i laterali di centrocampo, in mediana dovremmo avere De Rose e Luperini con Odjer prima alternativa, poi una difesa che si posizionerà davanti al portiere Pelagotti e che comprenderà Marco Perrotta, Buttaro e Ivan Marconi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Monterosi Palermo, dunque possiamo riferirci alle sue quote per avere un’ipotesi su come potrebbe andare la partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 4,00 volte quanto messo sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – porta in dote una vincita che ammonta a 3,35 volte la giocata. Per la vittoria degli ospiti dovrete puntare sul segno 2, e in questo caso andreste a guadagnare 1,87 volte l’importo investito con questo bookmaker.



