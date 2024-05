DIRETTA MONTEROSI POTENZA/ Video streaming tv: i precedenti sono sei (playout Serie C, 12 maggio 2024)

DIRETTA MONTEROSI POTENZA: I TESTA A TESTA

Cosa ci possono dire i precedenti che ci introducono alla diretta di Monterosi Potenza? Le sfide sono appena sei, ma tutte recenti perché fanno riferimento agli ultimi tre campionati di Serie C. Il Monterosi ha vinto una sola volta: è successo nel gennaio 2022, la partita era stata giocata all’Enrico Rocchi di Viterbo, per quella stagione casa della squadra laziale, e i gol erano stati segnati nel secondo tempo da Emanuele Adamo (doppietta) e Gianmarco Caon, a ribaltare l’iniziale vantaggio lucano con Niccolò Romero. Per il resto troviamo una sola affermazione del Potenza e quattro pareggi: un quadro insomma particolarmente curioso.

Nei precedenti stagionali ha fatto meglio la squadra che oggi è in trasferta: il Potenza su questo campo ha pareggiato 1-1 il 10 febbraio, mentre ha vinto la sfida del Viviani a fine settembre grazie al gol messo a segno da Salvatore Monaco nel finale. I precedenti recenti dunque spingono per la salvezza dei rossoblu, ma chiaramente il Monterosi sa bene che il testa a testa può contare relativamente e le due partite del playout di Serie C sono tutte da giocare, dunque si tratta di scoprire cosa succederà innanzitutto nella gara di andata di oggi. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE MONTEROSI POTENZA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Per seguire la diretta tv di Monterosi Potenza dovrete avere accesso a un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky Sport: il match dei playout di Serie C infatti viene fornito su Sky Sport 251 per i soli clienti, che in alternativa potranno anche accedere al servizio di diretta streaming video di Monterosi Potenza– senza costi aggiuntivi – utilizzando l’applicazione Sky Go tramite i loro dispositivi mobili, per esempio PC, tablet e smartphone.

MONTEROSI POTENZA: ECCO LA PRIMA SFIDA!

Monterosi Potenza, che sarà in diretta dallo stadio Gaetano Bonolis alle ore 18:00 di domenica 12 maggio, si gioca come andata del playout di Serie C 2023-2024: siamo in casa della squadra laziale perché è il Monterosi ad essersi piazzato peggio nella classifica finale del girone C, nonostante una vittoria sul Foggia che però non ha evitato la penultima posizione, se non altro avendo la meglio nel delicato testa a testa con il Brindisi che, fanalino di coda, è direttamente retrocesso in Serie D.

Il Potenza si può considerare la delusione del campionato: una squadra che puntava anche ai playoff, già conosciuti negli anni passati, non ha mai trovato il ritmo giusto e non è dunque riuscita a evitare questo delicatissimo spareggio, nel quale comunque parte favorito anche grazie al vantaggio nel fattore campo. Aspettiamo che la diretta di Monterosi Potenza prenda il via, intanto possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI POTENZA

Cristiano Scazzola si affida al 3-4-1.2 per la diretta Monterosi Potenza: rispetto all’ultima partita di campionato dovrebbe confermare la sua difesa con Alessandro Crescenzi, Mbende e Sini a protezione di Francesco Forte, sulle corsie laterali invece dovrebbero correre ancora Bittante e Di Renzo mentre Scarsella certamente ritroverà una maglia che dovrebbe avere in mezzo al campo o sulla trequarti, qui le alternative sono Parlati, Frediani e Fantacci senza dimenticarsi di Gavioli. Davanti invece torna Vano, che dovrebbe prendere il posto di Alessandro Rossi e affiancare Eusepi, occhio anche alla soluzione Silipo.

Il Potenza non prescinde dal suo bomber Caturano, che dovrebbe fare coppia con Di Grazia o Rossetti; poi un centrocampo nel quale Hadziosmanovic e Volpe (o Burgio) saranno gli esterni, Steffè il giocatore incaricato della regia e due mezzali in Candellori e Saporiti, comunque insidiati da Castorani. In difesa invece avremo un terzetto formato da Sbraga, Armini e Hristov con quest’ultimo che dovrebbe avere la meglio su Maddaloni, in porta secondo le scelte di Pietro De Giorgio andrà Alastra che è favorito su Cucchietti.













