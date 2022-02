Diretta Monterosi Taranto/ Streaming video tv: incrocio tra neopromosse! (Serie C)

DIRETTA MONTEROSI TARANTO: OCCASIONE PER I PUGLIESI!

Monterosi Taranto, in diretta dallo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, si gioca alle ore 17:30 di domenica 6 febbraio ed è valida per la 25^ giornata nel girone C di Serie C 2021-2022. È un incrocio tra due squadre neopromosse, che l’anno scorso hanno vinto il rispettivo raggruppamento in Serie D ma che ora stanno vivendo un campionato diverso: sconfitto in casa dalla capolista Bari, il Monterosi Tuscia resta fuori dalla zona playout ma difende appena due punti di vantaggio, e dunque ha bisogno di rialzare la testa sfruttando il turno casalingo per aumentare il margine in una corsa che durerà fino al termine della stagione.

La grande occasione però ce l’ha il Taranto, reduce dal pareggio contro il Campobasso: per la squadra pugliese è ottavo posto in classifica, dunque una zona playoff che va preservata provando magari ad avvicinare la settima piazza occupata dal Palermo, che però è distante 5 punti. Rifarsi sotto dunque per gli ospiti: vedremo se succederà questo nella diretta di Monterosi Taranto, mentre aspettiamo che si giochi proviamo a fare qualche valutazione circa le scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA MONTEROSI TARANTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monterosi Taranto non è una di quelle che per questa giornata di Serie C saranno trasmesse sulla televisione satellitare. L’alternativa per il campionato di terza divisione, come ben sappiamo, è rappresentata da Eleven Sports: questo sito si occupa da anni di mandare in onda tutte le gare di questa categoria (compresa la Coppa Italia) e sarà dunque una visione in diretta streaming video, potendo abbonarsi al servizio per la stagione sportiva oppure decidendo di acquistare di volta in volta la singola partita.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TARANTO

Padroni di casa in campo con il 3-5-2 per Monterosi Taranto: Leonardo Menichini ha a disposizione una bella batteria di attaccanti nuovi e potrebbe dunque puntare su Costantino al fianco di Ekuban, con un centrocampo nel quale Francesco Verde e Mattia Tonetto (o Cancellieri) sarebbero i due esterni, Buglio e Parlati invece i centrali insieme a uno tra Franchini e Adamo. In difesa si candida invece Mbende, che può prendere il posto di Borri o Rocchi; verso la conferma capitan Tartaglia, in porta il nuovo arrivato Daga insidia la maglia di Alia e potrebbe avere la meglio.

Taranto schierato con il 4-2-3-1 da Giuseppe Laterza: Zullo e Benassai davanti a Chiorra, Versienti e De Maria i due terzini che daranno una mano all’impostazione del centrocampo, dove Marsili e Civilleri sono nuovamente pronti a fare coppia ma si devono guardare dalla concorrenza di Bellocq e soprattutto Labriola, che potrebbe essere titolare. Avremo poi una zona di trequarti con Giuseppe Giovinco centrale, supportato da due esterni che dovrebbero essere Mastromonaco e Falcone (entrambi in vantaggio su Santarpia); Saraniti non dovrebbe avere rivali come centravanti.



