Diretta/ Monterosi Tuscia Audace Cerignola streaming video tv: Etruschi sul fondo (Serie C, 14 ottobre 2023)

Monterosi Tuscia Audace Cerignola, in diretta sabato 14 ottobre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C. Nelle prime tre giornate di campionato, il Monterosi Tuscia ha iniziato con due pareggi, guadagnando complessivamente 2 punti. Tuttavia, nelle giornate successive, la squadra di Viterbo ha attraversato un periodo difficile, subendo una serie di sconfitte che li hanno portati all’ultima partita persa per 0-1 contro la Casertana.

Dall’altra parte, l’Audace Cerignola arriva a questa sfida senza sconfitte in questo campionato. Sono una delle due squadre, insieme alla Juve Stabia, che non hanno ancora perso alcuna partita. Tuttavia, a differenza dei campani, hanno ottenuto un numero significativo di pareggi, con ben 6 pareggi e solo 1 vittoria fino ad ora, pareggiando in casa contro il Benevento nell’ultimo match. Pertanto, gli ofantini cercheranno di ottenere una vittoria in trasferta, ma ciò richiederà un maggiore impatto e incisività nell’area avversaria.

MONTEROSI TUSCIA AUDACE CERIGNOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Monterosi Tuscia Audace Cerignola sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Monterosi Tuscia Audace Cerignola in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TUSCIA AUDACE CERIGNOLA

Le probabili formazioni della diretta Monterosi Tuscia Audace Cerignola, match che andrà in scena allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Per il Monterosi Tuscia, Roberto Taurino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rigon; Tartaglia, Cinaglia, Piroli; Di Renzo, Altobelli, Parlati, Frediani, Bittante; Costantino, Silipo. Risponderà l’Audace Cerignola allenata da Ivan Tisci con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Krapikas; Tentardini, Martinelli, Ligi, Russo; Ruggiero, Capomaggio, Miguel Angel; Sosa, D’Andrea; Malcore.

MONTEROSI TUSCIA AUDACE CERIGNOLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monterosi Tuscia Audace Cerignola, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Monterosi Tuscia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.65, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l'eventuale successo dell'Audace Cerignola, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.











