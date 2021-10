Diretta/ Monterosi Tuscia Catania streaming video tv: per ripartire (Serie C)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA: SFIDA EQUILIBRATA!

Monterosi Tuscia Catania, in diretta domenica 24 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Voglia di ripartire per la matricola etrusca, il Monterosi Tuscia ha pagato gli impegni ravvicinati e dopo tre vittorie consecutive nel turno infrasettimanale ha dovuto frenare la sua corsa, perdendo 2-0 sul campo del Picerno. I viterbesi restano comunque a metà classifica a quota 13 punti, una lunghezza avanti gli avversari di turno.

Il Catania è infatti reduce da quattro risultati utili consecutivi, gli ultimi due sono stati però pareggi. Mercoledì scorso 2-2 casalingo contro l’Avellino per gli etnei, che restano ancora lontani da un vero rendimento di alta classifica, pur avendo ripreso un buon ritmo rispetto al timido avvio di stagione. Sarà il primo incrocio in assoluto tra le due squadre in un campionato professionistico, con il Monterosi che affronta in questa stagione per la prima volta l’avventura della Serie C.

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA CATANIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monterosi Tuscia Catania è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 256 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TUSCIA CATANIA

Le probabili formazioni della diretta Monterosi Tuscia Catania, match che andrà in scena allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. Per il Monterosi Tuscia, David D’Antoni schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alia; Rocchi, Mbende, Piroli; Verde, Di Paolantonio, Buglio, Parlati, Cancellieri; Polidori, Costantino. Risponderà il Catania allenato da Francesco Baldini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Rosaia, Maldonado, Greco; Russini, Moro, Russotto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Enrico Rocchi di Viterbo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monterosi Tuscia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Catania, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.



