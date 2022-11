Diretta/ Monterosi Tuscia Catanzaro streaming video tv: arriva la capolista (Serie C)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA CATANZARO: OSPITI FAVORITI!

Monterosi Tuscia Catanzaro, in diretta domenica 13 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo sarà una sfida valida per la 13^ giornata del campionato di Serie C. Arriva la capolista col Catanzaro reduce da un importantissimo successo, quello nello scontro diretto contro il Crotone che sognava il sorpasso ma è stato battuto e costretto ad allontanarsi a 4 punti di distanza dai giallorossi, che ora vedono il Pescara a 3 lunghezze come inseguitrice più vicina.

Il Monterosi Tuscia è reduce da una beffarda sconfitta sul campo del Messina, propiziata anche da un gol del portiere dei peloritani Lewandowski che ha visto insaccarsi il pallone dopo un lungo rinvio. Unico precedente tra i professionisti tra le due formazioni quello dello scorso campionato: in casa del Monterosi Tuscia il confronto si è chiuso con un pareggio per 1-1 col Catanzaro costretto a rimontare con un rigore di Carlini il vantaggio lampo di Buglio.

MONTEROSI TUSCIA CATANZARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monterosi Tuscia Catanzaro non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TUSCIA CATANZARO

Le probabili formazioni della diretta Monterosi Tuscia Catanzaro, match che andrà in scena allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. Per il Monterosi Tuscia, Leonardo Menichini schiererà la squadra con un 4-4-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alia; Piroli, Tartaglia, Mbende, Cancellieri; Verde, Lipani, Parlati, Di Paolantonio; trequartista Santarpia a supporto del centravanti Carlini. Risponderà il Catanzaro allenato da Vincenzo Vivarini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Vandeputte, Sounas, Ghion, Verna, Tentardini; Biasci, Iemmello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monterosi Tuscia Catanzaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Monterosi Tuscia con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Catanzaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.











