Diretta/ Monterosi Tuscia Crotone streaming video tv: Pitagorici coriacei (Serie C)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA CROTONE: GLI OSPITI PUNTANO LA VETTA

Monterosi Tuscia Crotone, in diretta domenica 22 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valida per la 23^ giornata del campionato di Serie C. Pitagorici coriacei nella rincorsa al primo posto, sempre a -6 dal Catanzaro dopo 4 vittorie consecutive in campionato, l’ultima ottenuta dal Crotone in casa nel posticipo contro il Pescara, ostacolo superato con grande determinazione dagli Squali calabresi.

Diretta/ Crotone Pescara (risultato finale 1-0): la decide Vitale!

Il Monterosi Tuscia a sua volta è reduce da un vero colpaccio in casa della Juve Stabia, vittoria estremamente importante con i viterbesi che sono tornati al successo in campionato dopo un digiuno di 4 partite, anche se il Monterosi resta ancora quintultimo in classifica. Il match d’andata ha visto il Crotone imporsi di misura in casa contro il Monterosi Tuscia, rete decisiva realizzata da Chirico nel primo tempo.

DIRETTA/ Juve Stabia Monterosi (risultato finale 1-3): copo esterno laziale!

MONTEROSI TUSCIA CROTONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monterosi Tuscia Crotone è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare la trasmetterà sul canale 253 di Sky, senza dimenticare l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque anche in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Monopoli Crotone (risultato finale 1-2): Starita non basta per il pareggio

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TUSCIA CROTONE

Le probabili formazioni della diretta Monterosi Tuscia Crotone, match che andrà in scena all’Enrico Rocchi di Viterbo. Per il Monterosi Tuscia, Leonardo Menichini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alia; Piroli, Borri, Mbende; Verde, Lipani, Gasperi, Parlati, Cancellieri; Della Pietra, Costantino. Risponderà il Crotone allenato da Franco Lerda con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Dini, Cuomo, Golemic, Gomez, Petriccione, Vitale, Papini, Tribuzzi, Carraro, Crialese, Chiricò.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MONTEROSI TUSCIA CROTONE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monterosi Tuscia Crotone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Monterosi Tuscia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Crotone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.











© RIPRODUZIONE RISERVATA