Diretta/ Monterosi Tuscia Fidelis Andria (risultato finale 1-0): la risolve Buglio!

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA FIDELIS ANDRIA (RISULTATO FINALE 1-0): DECISIVO IL GOL DI BUGLIO

Termina la diretta di Monterosi Tuscia Fidelis Andria. Nel secondo tempo, l’inizio sprint dei padroni di casa, ha permesso a Buglio di realizzare il gol del vantaggio. Dopo la rete subita, la squadra pugliese ha decisamente accusato il colpo, non riuscendo a reagire e a rendersi pericolosa. Il primo tentativo della Fidelis Andria arriva al 79′. Casoli riesce ad incunearsi in area di rigore, la mette al centro per Alberti che viene murato più di una volta dalla retroguardia di casa.

Negli ultimi dieci minuti di gioco, il Monterosi Tuscia controlla in maniera piuttosto agevole il gol di vantaggio, con la Fidelis Andria che non riesce a creare nessun pericolo alla difesa di casa. La gara si conclude quindi con la vittoria per 1-0 in favore del Monterosi Tuscia, decisivo il gol di Buglio al 59′. Grazie a questo risultato, la squadra laziale si porta fuori dalla zona playout. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA FIDELIS ANDRIA (RISULTATO 1-0): BUGLIO PORTA IN VANTAGGIO I LAZIALI

Riprende la diretta di Monterosi Tuscia Fidelis Andria. Dopo un primo tempo piuttosto bloccato, con la squadra pugliese che ha sfiorato il vantaggio nel finale con Di Piazza, inizia il secondo tempo della partita. Nei primi minuti sono i padroni di casa a giocare con un ritmo molto alto. Al 54′ il Monterosi trova il gol del vantaggio. Di Paolantonio serve Buglio che la mette in rete. L’arbitro annulla tutto per fuorigioco del numero 92, prima che effettuasse l’assist.

Passano 5 minuti e questa volta il gol è regolare. Corner battuto da Di Paolantonio, mischia in area che viene risolta da Buglio, che trova il tocco decisivo per battere Dini, Monterosi in vantaggio per 1-0. Nella circostanza del gol, è poco reattiva la difesa della Fidelis Andria, la quale ha lasciato Buglio indisturbato. Dopo il gol, il Monterosi prova ad amministrare il vantaggio, con i pugliesi che sembrano aver accusato il colpo. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA FIDELIS ANDRIA (RISULTATO 0-0): FINE PRIMO TEMPO

Termina il primo tempo della diretta di Monterosi Tuscia Fidelis Andria. Dopo due gol divorati da entrambe le compagini, con Polidori per i padroni di casa e Di Piazza per i pugliesi, la squadra vive un fase di stallo, dove con il passare dei minuti, la Fidelis Andria prova a prendere il dominio del gioco, sviluppando la sua manovra a centrocampo. Al 23′ Bonavolontà prova il tiro dalla lunga distanza, sbagliando completamente la mira.

Al 39′ nuova occasione per la Fidelis Andria, sempre dai piedi di Di Piazza. Lancio dalla propria metà campo di Alcibiade, che con un perfetto arcobaleno pesca Di Piazza, scattato sul filo del fuorigioco. L’attaccante si invola verso la porta e a tu per tu con Alia, spedisce clamorosamente il pallone sul fondo. E’ l’ultima occasione della prima frazione, che si chiude quindi con il punteggio fermo sullo 0-0. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA FIDELIS ANDRIA (RISULTATO 0-0): SQUADRA DI CASA PIU’ PROPOSITIVA

Comincia la diretta di Monterosi Tuscia Fidelis Andria. Le due squadre sono schierate in campo, e attendono il fischio d’inizio dell’arbitro per dare il via alla gara valevole per la diciottesima giornata del Girone C di Serie C. Il primo tempo si apre con i padroni di casa che attuano un gioco più propositivo, peccando però in fase conclusiva. Al 9′ padroni di casa vicini al gol del vantaggio. Polidori recupera palla in area di rigore e va alla conclusione. Colpisce però male il pallone e il suo tiro termina abbondantemente alto.

Continua a spingere il Monterosi, che al 10′ si vede annullare un gol. Servizio per l’inserimento di Buglio che calcia. Respinta di Dini, sulla quale si avventa Polidori, che mette la palla in rete. L’arbitro annulla tutto però, per il fuorigioco di Buglio ad inizio azione. Al 18′ gol clamorosamente sbagliato dalla Fidelis Andria. Bubas trova con un delizioso tocco Di Piazza, che tutto solo prova a metterla in rete in scivolata, vanificando tutto. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA FIDELIS ANDRIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Monterosi Tuscia Fidelis Andria inizia: nei pochi minuti che ancora ci separano dal fischio d’inizio della partita valida per il girone C del campionato di Serie C, diamo uno sguardo alle statistiche per provare a capire cosa potrebbe attenderci. La matricola laziale non vince davanti ai propri tifosi da ottobre (1-0 alla Paganese) e presenta questi numeri casalinghi: due vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte, ottenuti con una differenza reti negativa di -4 (9-13).

Anche i biancazzurri sono invischiati nelle zone di bassa classifica, però quando viaggiano non conoscono mezze misure: tre successi e cinque battute d’arresto con lo score delle reti perfettamente identico ai rivali. Sono 49 i cartellini gialli per i biancorossi più due rossi, rispondono i pugliesi con 41 gialli e un rosso. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, perché fra pochissimo parleranno i protagonisti sul campo: Monterosi Tuscia Fidelis Andria comincia davvero!

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monterosi Tuscia Fidelis Andria è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 257 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

TESTA A TESTA

Non ci sono precedenti per la diretta di Monterosi Tuscia Fidelis Andria come capita spesso nelle gare dei laziali che sono alla prima storica stagione in Serie A. Proprio per questo i 16 punti e la zona playout nella prima posizione dall’alto al basso è un risultato che al momento può bastare. Arrivati nel calcio che conta con investimenti ridotti se paragonati a quelli degli altri Monterosi avrà la possibilità di lottare fino alla fine per salvarsi e questo è quello che ha dimostrato.

Al momento la salvezza è distante due punti quelli dove si trova al momento il Campobasso. Peggio hanno fatto i pugliesi che sono in diciottesima posizione con 15 punti, attenzione per loro perché dietro la zona retrocessione diretta è ad appena due lunghezze. La stagione certo è ancora lunga, ma la gara di oggi ha già il sapore acre di quello che è di fatto un vero e proprio spareggio. Chi avrà la meglio?

PUNTI PESANTI

Monterosi Tuscia Fidelis Andria, in diretta sabato 11 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata di andata del campionato di Serie C. E’ già scontro salvezza tra due formazioni che sono comunque matricole del campionato nel girone C. Il Monterosi Tuscia resta quintultimo a -2 dal Campobasso fuori dalla zona play out ma dopo tre pareggi consecutivi è tornato a cadere nella trasferta sul campo della Virtus Francavilla.

Dall’altra parte i pugliesi sono indietro di una sola lunghezza rispetto ai diretti avversari di turno, da quattro giornate alternano una vittoria e una sconfitta, un ruolino di marcia che nonostante l’ultimo ko in casa col Picerno li ha parzialmente risollevati in classifica, considerando poi che nelle ultime cinque partite ufficiali disputate va aggiunto il successo nel match di Coppa Italia contro il Piacenza.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TUSCIA FIDELIS ANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Monterosi Tuscia Fidelis Andria, match che andrà in scena allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. Per il Monterosi Tuscia, Leonardo Menichini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alia; Rocchi, Mbende, Piroli; Verde, Di Paolantonio, Buglio, Parlati, Cancellieri; Polidori, Costantino. Risponderà la Fidelis Andria allenata da Ciro Ginestra con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Dini; Sabatino, Alcibiade, Venturini; Benvenga, Bonavolontà, Bolognese, Casoli, Zampano; Bubas, Tulli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Monterosi Tuscia Fidelis Andria all’Enrico Rocchi di Viterbo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monterosi Tuscia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Fidelis Andria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.



