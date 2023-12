Diretta/ Monterosi Tuscia Messina (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (Serie C, 2 dicembre 2023)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA MESSINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Monterosi Tuscia Messina evidenzia due squadre che non hanno iniziato bene il proprio campionato. Padroni di casa che si ritrovano all’ultimo posto in classifica con 9 punti raccolti in 15 partite conditi da 16 gol realizzati e 27 subiti. Il dato più preoccupante sicuramente quello difensivo risultando essere la seconda difesa più battuta dell’intero campionato, peggio hanno fatto solamente Turris e Brindisi con due gol in più subiti.

Tra le note positive di questa stagione c’è sicuramente il solito Rocco Costantino, autore di tre reti in questo campionato. Siciliani che hanno raccolto solamente: in più rispetto alla compagine laziale. I gol realizzati sono 12 mentre quelli subiti 22. Il dato che preoccupa maggiormente i tifosi siciliani è sicuramente quello relativo ai gol realizzati: con 12 reti in 15 partite l’Acr Messina risulta essere il secondo attacco meno prolifico di questo campionato, peggio ha fatto solamente il Brindisi con una rete in meno. (Marco Genduso)

MONTEROSI TUSCIA MESSINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monterosi Tuscia Messina non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa quattordicesima giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta Monterosi Tuscia Messina riguardano esclusivamente la storia recente di queste due squadre. Il primo precedente risale al 9 ottobre 2021, ottava giornata di Serie C Girone C, con una netta vittoria del Monterosi Tuscia in trasferta per 3-1 grazie alle reti di Costantino, Polidori e Mbende. Gol del momentaneo 1-1 per i siciliani di Adorante. Anche il ritorno vede lo stesso esito, un altro 3-1 per il Monterosi che con Ekuban e una doppietta di Costantino conquista altri tre punti. Al 96′ la rete della bandiera di Marginean.

Nella stagione 2022/2023 la musica è cambiata e il Messina non ha perso in nessuno dei due confronti di campionato. Il 6 novembre 2022 arriva la prima vittoria ina assoluto dei giallorossi sul Monterosi, in una partita ricca di emozioni con tutte e cinque le reti del 3-2 siglate nel primo tempo: Fazzi e Lewandowski per il Messina, Lipani accorcia le distanze, Grillo aumenta nuovamente lo scarto e infine ancora Lipani fissa il punteggio sul 3-2.(aggiornamento di Christian Attanasio)

LA PRESENTAZIONE

Monterosi Tuscia Messina, in diretta sabato 2 dicembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. Il Monterosi e il Messina stanno attraversando una stagione complicata. L’avvio deludente con Fabrizio Romondini ha portato all’esonero e alla nomina di Roberto Taurino, ma i risultati sperati tardano ad arrivare. Nonostante le difficoltà, è giusto sottolineare che tra le molte sconfitte con l’ex Virtus Francavilla in panchina, ci sono anche le due uniche vittorie della stagione per il Monterosi. Tuttavia, queste vittorie non sono sufficienti per alimentare speranze di salvezza al momento.

Il Messina cerca disperatamente un segnale di ripresa, ma finora non è arrivato. L’ultima sconfitta contro la Juve Stabia, pur essendo la capolista in difficoltà e condizionata dal maltempo, ha prolungato la crisi senza una chiara soluzione. Giacomo Modica, pur nella difficoltà, mantiene la speranza e ha studiato delle contromosse, testandole anche in una partita contro la Juniores giallorossa durante la settimana.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TUSCIA MESSINA

Le probabili formazioni della diretta Monterosi Tuscia Messina, match che andrà in scena allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. Per il Monterosi Tuscia, Roberto Taurino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mastrantonio; Tartaglia, Mbende, Sini; Frediani, Tolomello, Parlati, Fantacci, Bittante; Silipo, Vano. Risponderà il Messina allenato da Giacomo Modica con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Fumagalli; Salvo, Manetta, Ferrara, Ortisi; Scafetta, Firenze, Frisenna; Ragusa, Plescia, Emmausso

MONTEROSI TUSCIA MESSINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monterosi Tuscia Messina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Monterosi Tuscia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Messina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.











