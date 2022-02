DIRETTA MONTEROSI ACR MESSINA/ Video streaming tv: all’andata fu tris dei laziali

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA ACR MESSINA: I TESTA A TESTA

Eccoci finalmente al via della diretta di Monterosi Acr Messina. Questo delicato incrocio per la salvezza ha un solo precedente, che ovviamente è quello della partita di andata: l’allenatore della squadra siciliana era ancora Salvatore Sullo (che poi sarebbe stato esonerato a favore di Ezio Capuano, lui pure durato poco) mentre sulla panchina del Monterosi sedeva ancora David D’Antoni, di cui Leonardo Menichini avrebbe preso il posto.

Diretta/ Messina Foggia (risultato finale 1-1) streaming: Turchetta regala un punto

A vincere la sfida tra le due neopromosse era stata la squadra ospite: nel primo tempo il Monterosi Tuscia era passato in vantaggio con Rocco Costantino ma era stato ripreso da Andrea Adorante, nella ripresa i laziali si erano riportati avanti con Alessandro Polidori per poi completare l’opera con Emmanuel Mbende. Come finirà la partita di oggi all’Enrico Rocchi di Viterbo? Scopriamolo insieme: finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando, mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco perché la diretta di Monterosi Acr Messina sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Avellino Monterosi Tuscia (risultato finale 2-0): Kanouté chiude la partita!

MONTEROSI TUSCIA MESSINA: PUNTI PESANTI

Monterosi Tuscia Messina, diretta dall’arbitro Luigi Carella della sezione Aia di Bari, si gioca presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo con fischio d’inizio alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, martedì 15 febbraio 2022, per la ventisettesima giornata del girone C della Serie C, che ci sta proponendo in questi giorni un turno infrasettimanale. Uno sguardo alla classifica ci rivela immediatamente come la diretta di Monterosi Tuscia Messina sarà una partita molto delicata per quanto riguarda la zona salvezza, dal momento che i padroni di casa a quota 27 punti sono appena di un soffio sopra la zona playout, che invece sarebbe al momento una scomoda realtà per gli ospiti, dal momento che il Messina ha 23 punti.

Diretta/ Monterosi Taranto (risultato 2-1) streaming video tv: vittoria laziale!

Il Monterosi Tuscia sabato scorso ha perso per 2-0 ad Avellino, una sconfitta che ci può stare ma che sicuramente non aiuta la squadra laziale, matricola della Serie C il cui obiettivo unico è naturalmente la salvezza. La partita di oggi sarà comunque più importante, dal momento che si tratterà di una sfida contro un’altra formazione che condivide il medesimo obiettivo. Il Messina arriva da un buon pareggio contro il Foggia, ma la posizione in classifica dei siciliani resta disastrosa e andrebbe migliorata il più in fretta possibile: che cosa potrà succedere in Monterosi Tuscia Messina?

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TUSCIA MESSINA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Monterosi Tuscia Messina. L’allenatore dei padroni di casa Leonardo Menichini potrebbe proporre i laziali secondo il modulo 3-5-2, con questi possibili interpreti: Tartaglia, Borri e Rocchi nella difesa a tre davanti al portiere Alia; folta linea a cinque a centrocampo, dove da destra a sinistra potrebbero trovare posto Verde, Buglio, Parlati, Adamo e Tonetto; infine Caon e Artistico potrebbero comporre il tandem d’attacco.

Gli ospiti del Messina allenato da Ezio Raciti potrebbero replicare con un modulo 4-2-3-1 che dovrebbe prevedere questi undici titolari: in porta Lewandowski; difesa a quattro formata da Trasciani, Celic, Carillo e Fazzi; in mediana la coppia composta da Fofana e Rizzo; sulla trequarti Russo, Marginean e Tiago Goncalves in appoggio al centravanti, che potrebbe essere Piovaccari in assenza dello squalificato Adorante.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo infine ad analizzare anche il pronostico sulla diretta Monterosi Tuscia Messina, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai su questo incontro. Favoriti i padroni di casa, il segno 1 è quotato a 2,05 mentre poi si sale a quota 3,30 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,55 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo esterno del Messina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA