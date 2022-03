DIRETTA MONTEROSI MONOPOLI/ Video streaming tv: partita inedita in casa laziale

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA MONOPOLI: I TESTA A TESTA

Come accaduto molto spesso in questa stagione la diretta di Monterosi Tuscia Monopoli rappresenta un inedito. Monterosi si trova alla prima storica stagione di Serie C e si presenterà di fronte a una gara da vincere per continuare a fare bene come nella scorsa stagione. Il 30 ottobre scorso le due squadre si affrontarono in casa della squadra biancoverde in un match terminato col risultato finale di 2-0. Nel primo tempo la squadra di casa era riuscita ad andare in doppio vantaggio grazie ai gol di Grandolfo e Starita. Le due squadre stanno andando anche oltre le loro possibilità in questa stagione.

Monopoli è in piena corsa per i playoff riagganciati con solidità grazie alle due vittorie negli ultimi due turni precedute da un filotto di sconfitte che avevano minato alcune certezze prima consolidate. Dall’altro lato Monterosi si è fermata, dopo un buon numero di vittorie di fila, con appena un punto nelle ultime due gare. Considerando le premesse però essere più vicini ai playoff che ai playout si può considerare assolutamente un buon punto di partenza per una salvezza alla portata.

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA MONOPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Monterosi Tuscia Monopoli di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter vedere la partita, come di consueto bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta Monterosi Tuscia Monopoli in streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC, oppure di una Smart Tv abilitata.

MONTEROSI TUSCIA MONOPOLI: IN PERFETTO EQUILIBRIO!

Monterosi Tuscia Monopoli, in diretta domenica 13 marzo alle ore 14:30 dallo stadio Marcello Martoni di Monterosi, è valida per la 31° giornata del girone C di Serie C. Come diversi altri appuntamenti di questa giornata, ci troviamo di fronte a uno scontro diretto per la zona playoff, divisi da dodici punti.

Entriamo nel dettaglio della diretta Monterosi Tuscia Monopoli. I padroni di casa sono situati al dodicesimo posto in classifica con 37 punti, frutto di 9 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte. Dopo un buon filotto, negli ultimi due match sono arrivati il pareggio interno per 1-1 contro il Palermo e il ko esterno contro il Catania per 3-1. Gli ospiti, invece, sono situati al quinto posto con 49 punti, raccolti grazie a 14 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. Negli ultimi due appuntamenti sono arrivate le vittorie contro Juve Stabia e Catanzaro.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TUSCIA MONOPOLI

Siamo giunti al momento di conoscere le probabili formazioni della diretta Monterosi Tuscia Monopoli. Partiamo dalla formazione laziale, in campo con il classico 4-3-3. In porta Sala, linea a quattro di difesa formata da Albertini, Monteagudo, Lorenzini e Pinto. In cabina di regia troviamo Rosaia, ai suoi lati Provenzano e Greco. Il tridente d’attacco prevede Biondi, Sipos e Russini. Passiamo adesso alla compagine ospite, i biancoverdi saranno schierati con l’ormai consueto 3-5-2: l’ex Juventus Loria in porta, linea a tre del pacchetto arretrata composta da Arena, Bizzotto e Mercandante. Sulle corsie esterne troviamo Viteritti e Guiebre, mentre a centrocampo agiranno Piccinni, Vassallo e Bussaglia. In avanti Starita sarà affiancato da Borrelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Passiamo ora alle quote per le scommesse della diretta Monterosi Tuscia Monopoli. Le agenzie di scommesse prevedono un grande equilbrio: quasi tutti i principali bookmakers non prevedono una squadra favorita. Prendiamo come riferimento le quotazioni di Eurobet: la vittoria del Monterosi Tuscia è data 2,65, il pareggio è dato a 2,95, mentre la vittoria del Monopoli è data a 2,75. Per quanto riguarda il numero di gol della sfida, l’Under 2,5 è data a 1,68 mentre l’Over 2,5 è dato a 2,05. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1,75 e 1,95.



