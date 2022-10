Diretta Monterosi Tuscia Monopoli/ Streaming video tv: punti pesanti (Serie C)

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA MONOPOLI: PER SVOLTARE

Monterosi Tuscia Monopoli, diretta dall’arbitro Michele Giordano della sezione Aia di Novara, si giocherà presso lo Stadio Enrico Rocchi di Viterbo alle ore 20.30 di questa sera, lunedì 24 ottobre 2022, come posticipo della decima giornata del girone C del campionato di Serie C. Uno sguardo alla classifica ci dice che la diretta di Monterosi Tuscia Monopoli si presenta già come un match piuttosto delicato, perché attualmente i laziali hanno 12 punti mentre i pugliesi sono una lunghezza più avanti, a quota 13.

Le distanze sono ancora brevissime, per cui chi vincesse si consoliderebbe in zona playoff ma chi uscisse sconfitto dovrebbe anche guardarsi alle spalle. Il Monterosi Tuscia vuole confermare la crescita mostrata già settimana scorsa vincendo sul campo del Gelbison, mentre il Monopoli vuole rilanciarsi dopo la sconfitta casalinga al cospetto della capolista Catanzaro. Match dunque potenzialmente molto interessante, ma che cosa succederà nella diretta di Monterosi Tuscia Monopoli?

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA MONOPOLI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Monterosi Tuscia Monopoli purtroppo non sarà garantita, ci si potrà tuttavia affidare naturalmente alla diretta streaming video, che per tutte le partite di Serie C è garantita da Eleven Sports tramite abbonamento oppure acquistando in pay-per-view il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TUSCIA MONOPOLI

Scopriamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Monterosi Tuscia Monopoli. I padroni di casa di mister Leonardo Menichini dovrebbero proporre un modulo 3-5-2, con questi possibili titolari: Alia in porta; davanti a lui Tartaglia, Piroli e Mbende per formare la difesa a tre uomini; nel folto centrocampo a cinque collochiamo invece Tolomello, Lipani, Di Paolantonio, Parlati e Di Renzo da destra a sinistra; infine ecco Carlini e Santarpia come favoriti per la coppia d’attacco.

La risposta del Monopoli allenato da mister Giuseppe Pancaro dovrebbe a sua volta concretizzarsi in uno speculare modulo 3-5-2, con questi possibili undici giocatori titolari: Nocchi in porta; la retroguardia a tre composta da Fornasier, Bizzotto e De Santis; a centrocampo Viteritti, Hamlili, Buscaglia, De Risio e Pinto da destra a sinistra nella linea a cinque; infine per i pugliesi la coppia d’attacco dovrebbe vedere titolari Fella e Simeri.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Monterosi Tuscia Monopoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. È possibile un notevole equilibrio, infatti il segno 1 è quotato a 2,60, mentre in caso di segno 2 si arriverebbe a quota 2,65. Infine, l’ipotesi più remunerativa sarebbe un pareggio, infatti il segno X varrebbe 3,15 volte la posta in palio.

