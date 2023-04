DIRETTA/ Monterosi Tuscia Picerno (risultato finale 1-1): la riprende Costantino

DIRETTA MONTEROSI TUSCIA PICERNO (RISULTATO 1-1): LA RIPRENDE COSTANTINO

Inizia la ripresa tra Monterosi e Picerno. Grande occasione per Tonin, risposta superba di Albertazzi. Risponde Diop, questa volta salva Forte. Costantino! Mbende serve di testa il compagno di squadra, appostato sul secondo palo non sbaglia. Guerra di testa, vola Forte e salva. Occasione ghiotta per Costantino che spreca la palla del vantaggio! Prova a calciare Pirola, palla alta. Termina in parità il match. (agg. Umberto Tessier)

LA SBLOCCA CECCARELLI!

Inizia il match tra Monterosi e Picerno. Paglia a botta sicura, vola Giordani e salva. Santarcangelo di testa, bella parata di Forte. Kouda serve Santarcangelo che viene chiuso sul momento decisivo. Ceccarelli! La sblocca il Picerno nel finale di prima frazione! Tiro insidioso, ma la pepara di Forte è clamorosa, compagine ospite avanti. Termina la prima frazione con il Picerno avanti. (agg. Umberto Tessier)

MONTEROSI TUSCIA PICERNO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monterosi Tuscia Picerno non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma aggiornamenti e gol in tempo reale saranno visibili sul canale Diretta Gol) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Monterosi Tuscia Picerno sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

SI GIOCA

Prima di entrare nel vivo della diretta Monterosi Tuscia Picerno, è opportuno controllare le statistiche delle due squadre per capirne di più. I padroni di casa hanno usufruito del fattore campo per conquistare 19 punti su 36 totali, poco più della metà. Tanti i gol subiti fuori casa con 27 reti incassate lontano dalle mura amiche, ben 10 in più rispetto ai match casalinghi.

Il Picerno ha sfruttato ancora di più il fattore casa con ben 10 punti in più quelli ottenuti tra le mura amiche. Questo per via anche di un reparto offensivo più prolifico in casa con 22 reti contro le 16 siglate in trasferta. Il secondo tempo è la frazione dove il Picerno è sia più orientato a segnare (25 gol a 13) sia quella dove subisce il maggior numero di reti con 19 subiti a 11. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

MONTEROSI TUSCIA PICERNO: RISULTATO INCERTO!

Monterosi Tuscia Picerno, in diretta domenica 2 aprile 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. Lucani alla rincorsa del podio, ormai confermatisi tra le formazioni rivelazione dell’intero torneo di terza serie: l’ultimo pari interno contro la Gelbison ha anzi impedito l’aggancio al terzo posto al Pescara, lontano 2 lunghezze e fermato nel contempo sul pari a Catanzaro.

Il Monterosi Tuscia dalla sua è reduce da una vittoria molto importante sul campo del Foggia: un blitz esterno per i viterbesi che ha garantito di restare a -3 dalla Turris sestultima, con la possibilità di salvarsi senza passare dai play out ancora concreta. All’andata Picerno vincente di misura sul Monterosi, in casa dei laziali ultimo precedente tra le due squadre datato 26 febbraio 2022 e chiuso con un pareggio col punteggio di 1-1.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI TUSCIA PICERNO

Le probabili formazioni della diretta Monterosi Tuscia Picerno, match che andrà in scena all0 stadio Enrico Rocchi di Viterbo. Per il Monterosi Tuscia, Leonardo Menichini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Forte; Mbende, Giordani, Piroli; Verde, Parlati, Lipani, Vitali, Di Renzo; Tonin, Costantino. Risponderà il Picerno allenato da Emilio Longo con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Albertazzi; Novella, Garcia, Gonnelli, Guerra; De Ciancio, Gallo; Ceccarelli, Kouda, Esposito; Santarcangelo.

MONTEROSI TUSCIA PICERNO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monterosi Tuscia Picerno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Monterosi Tuscia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Picerno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.











